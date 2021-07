Mostov Nikola Grmoja sablaznio je javnost izjavom da želi da se što prije izglasa "Antipedofilski zakon kojim će se uvesti najstrože moguće kazne za pedofile, ali i zaštititi djecu od seksualnih sadržaja i LGBTQ propagande". Osude su stigle od civilnog društva i oporbe, no Grmoju to nije pokolebalo.

U novoj objavi na Facebooku Grmoja je poručio da neće ustuknuti niti se pokolebati.

"Koliko uvreda, koliko etiketa, koliko mržnje a sve zato jer sam se usudio najaviti tri stvari:

1. Antipedofilski zakon- strože kazne za pedofile, posebno stroge za one kojima je povjeren odgoj djece ( učitelji, profesori, svećenici)

2. Strože kažnjavanje izlaganja djece pornografiji

3. Zabrana nametanja LGBTQ propagande djeci bez pristanka roditelja

Ne znate na koga ste se namjerili. Nećete me zastrašiti ni pokolebati. Ne mislim ustuknuti ni milimetra iako me napala gotovo cijela politička elita i njihovi medijski jataci.

Ovdje su u pitanju naša djeca. Na njih ne damo pa da se cijeli svemir sruči na nas!

Nisam se bojao ni mafijaša koji ljude likvidiraju i voze u gepecima pa gdje ću se vas bojati!

Uostalom, nek narod vidi kakva je ta tolerantnost na koju se pozivate", poručio je Grmoja na Facebooku.

Najviše zgražanja izazvala je činjenica da Mostovac izjednačava pedofiliju i LGBTQ. Peđa Grbin (SDP) i Mirela Ahmetović (SDP) kazali su da je to huškanje i govor mržnje.

Daniel Martinović, jedan od članova inicijative Ponosni Zagreb, neformalne grupe LGBTIQ+ aktivistkinja i aktivista prozvao je Grmoju da populističkom demagogijom želi osvojiti jeftine političke bodove.

"Jako je proziran pokušaj Nikole Grmoje da postane hrvatski Viktor Orban i da na leđima LGBTIQ osoba osvoji jeftine političke bodove populističkom demagogijom. Ovime Most nastavlja svoju višegodisnju tradiciju gdje iza jeftinih fraza poput "ne zanima nas ideologija" pokazuje svoje pravo lice koje je izrazito klerikalno, desno, protiv prava žena, LGBTIQ osoba, migranata i ostalih manjina. No srećom Hrvatska još uvijek nema vlast kao Mađarska ili Poljska, koliko god to neki političari željeli", rekao je Martinović.

Naime, zakon koji je poistovjetio mjere protiv pedofilije i zaštitu maloljetnika od "homoseksualne propagande" izazvao je brojne kontroverze i prosvjede u Mađarskoj gdje je usvojen prije par tjedana. Grmoja tvrdi da mu uzor nije zakon Vlade Viktora Orbana protiv kojega su se digle mnoge organizacije civilnoga društva, a podijelio je i tamošnju oporbu.