Proširenje upotrebe COVID potvrda ključna je nova mjera koju će zbog visokih brojki i sve veće popunjenosti bolničkih kapaciteta predstaviti Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije u petak, doznao je Dnevnik Nove TV.

COVID potvrde bit će obavezne u javnim i državnim službama te javnim institucijama i javnim sektorima, i za zaposlene i za građane, a moglo bi biti i dodatnih ograničenja broja ljudi na nekim okupljanjima ili događanjima. Iako se spekuliralo da će COVID potvrde biti obavezne i u trgovinama te trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima, ta odluka zasad ipak neće biti donesena, no moguće je da će biti ograničenja radnog vremena.



Što se tiče škola i potvrda, i tu je još situacija nejasna, no zasad tu ne bi trebalo biti promjena te će županije, ovisno o situaciji, odluke i dalje moći donositi same za sebe. Neke rade na daljinu, neke uživo, a neke paralelno i na daljinu i uživo. A svijest i odgovornost očekuju se i od građanki i građana - u pogledu cijepljenja i kad je riječ o poštivanju osnovnih, jednostavnih i dokazano učinkovitih epidemioloških mjera.

Strože kontrole po dućanima, restoranima, klubovima... već su krenule, a hoće li biti još kakvih dodatnih strožih mjera i konkretnih poteza u borbi s koronavirusom, bit će jasnije kasnije tijekom dana, nakon konferencije Nacionalnog stožera civilne zaštite.



Naime, u četvrtak popodne je održan sastanak na kojem su članovi i članice Stožera s timom usuglašavali mjere, koje će se još brusiti tijekom jutra prije konferencije za medije.





Cijepljenje i poštivanje epidemioloških mjera jedini su način povratka normalizaciji života za kojem svi čeznu

Najavljene mjere ne čude s obzirom na to da proteklih tjedana i posljednjih dana dnevne brojke novozaraženih i preminulih nastavljaju obarati rekorde i u Hrvatskoj, a u nadolazećim tjednima situacija će biti još ozbiljnija s obzirom na to da iz bolnica u svim krajevima zemlje dolaze upozorenja o nedostatku medicinskog osoblja, ali i mogućem nedostatku respiratora i kreveta.



Apeli za cijepljenjem čuju se s mnogih strana, građani su ih napokon dijelom čak i poslušali, ali daleko je još situacija od zadovoljavajuće da bi omogućila normaliziranje života u onom obimu koji mnogi priželjkuju.



Dodatni sloj problema je što zakrčeni zdravstveni sustav, u kojemu su mnoge bolnice već prešle na ''hladni pogon'', drastično smanjuje mogućnost otkrivanja i liječenja niza drugih bolesti, zbog čega se u budućnosti može očekivati epidemiju nekih zloćudnih novotvorina.



Jedini način za spas sustava je cijepljenje i poštivanje jednostavnih epidemioloških mjera - nošenje maski, pranje ruku i suzdržavanje od okupljanja ljudi, ponavljaju znanstvenici.



Neki upozoravaju da je potrebno i pooštravanje mjera, dok drugi upozoravaju da to, osim što više zbog gospodarstva i mentalnog zdravlja nije prihvatljiva opcija, zapravo ima samo kratkoročne učinke jer nakon što se sve otvori, ako se ljudi ne cijepe i ne poštuju mjere, opet sve kreće ispočetka.

Liječnici traže hitno donošenje mjera da bi se spriječilo kolaps bolničkog sustava

Pet krovnih liječničkih organizacija, podsjetimo, uputilo je Vladi zahtjev u kojemu traže hitno donošenje šest epidemioloških mjera. Ovo su zahtjevi Hrvatske liječničke komore (HLK), Liječničkog zbora, Liječničkog sindikata, Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) i Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM):



1. Uvođenje obveznih COVID potvrda za rad kod svih poslodavaca (javni, državni i privatni)

2. Uvođenje obveznih COVID potvrda za ulazak u zatvorene javne prostore (javna uprava, javna poduzeća, trgovački centri, kina, kazališta, restorani, kafići…)

3. Ograničavanje broja osoba na svim okupljanjima u zatvorenim prostorima na 50, uz obvezne COVID potvrde (privremeno, tijekom sljedeća dva tjedna)

4. Produženje nastave na daljinu za učenike predmetne nastave osnovnih škola, učenike srednjih škola i studente na fakultetima (privremeno, tijekom sljedeća dva tjedna), nastavak održavanja razredne nastave po modelu A

5. Postupno odgađanje elektivnih programa u bolnicama

6. Organiziranje rada na punktovima za cijepljenje u svim većim gradovima u modelu rada sedam dana / 12 sati

Na prilagodbu opsega epidemioloških mjera apeliralo je i petero znanstvenika i znanstvenica iz Znanstvenog savjeta Vlade. Brojne države svijetu svojim primjerima pokazale su da je moguće zaštititi živote stanovnika i čuvati zdravstveni sustav, a to se postiže upravljanjem krizom, povjerenjem u struku i jedinstvom cijeloga društva u razumijevanju situacije, cijepljenjem što većeg udjela svog stanovništva te pravodobnim uvođenjem niza raspoloživih protuepidemijskih mjera, istaknuli su prof. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, akademik Nenad Ban, dr. sc. Petra Klepac, prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić i akademik Igor Rudan.

''U Hrvatskoj se ta stečena iskustva ne primjenjuju u dovoljnoj mjeri, a dezinformacije koje šire nestručne osobe i koje sustavno podcjenjuju ozbiljnost ove pandemije i dalje su glavni izvor informiranja za velik broj građana. Zbog toga će Hrvatska tijekom idućih tjedana bilježiti vrlo velik broj zaraženih, hospitaliziranih i umrlih i postat će jedna od država svijeta koje su najteže pogođene pandemijom. Pozivamo građane da se informiraju od stručnih ljudi i pridržavaju se mjera koje mogu spriječiti širenje ove zarazne bolesti, a necijepljene da se cijepe i time pomognu smanjenju opterećenja za zdravstveni sustav, koji se sada nalazi u izuzetno teškoj situaciji", istaknuli su znanstvenici i znanstvenice.