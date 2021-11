Europa je zabilježila porast broja zaraženih COVID-19 od 55 posto u posljednja četiri tjedna usprkos dostupnosti cjepiva, što bi trebalo biti "upozorenje" ostatku svijeta, poručili su dužnonici WHO-a u četvrtak, dok je čelnik WHO-a kritizirao proizvođače cjepiva zbog prioritiziranja zarade ispred dijeljenja cjepiva siromašnim zemljama.

Mike Ryan, direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za izvanredne situacije kazao je da europske zemlje imaju "suboptimalnu procijepljenost" usprkos dostupnosti cjepiva.

"To je upozorenje za svijet. Mogu vidjeti što se događa u Europi usprkos dostupnosti cjepiva", kazao je Ryan na novinskoj konferenciji.

Soumya Swaminathan, glavna znanstvenica WHO-a, izjavila je pak da je cjepivo Covaxin, indijskog proizvođača Bharat Biotech, 70 posto učinkovito protiv delta varijante covida-19.

WHO je u srijedu objavio odobrenje tog cjepiva za izvanrednu upotrebu.

Tedros kritizira proizvođače cjepiva

Glavni tajnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus kritizirao je u srijedu proizvođače cjepiva protiv covida-19.

Oni bi trebali prioritizirati program WHO-a COVAX, za raspodjelu cjepiva siromašnim zemljama, a ne "profit dioničara", kazao je Tedros u Ženevi.

Siromašne su zemlje do sada primile oko 0,4 posto ukupne količine cjepiva, a čine 9 posto populacije.

Tedros je rekao da je čuo razne isprike zašto je to tako, uključujući i to da programi cijepljenja određenih zemalja nisu spremni. Međutim, to vrijedi za samo nekoliko zemalja, dodao je.

Proizvođači također tvrde da te zemlje nisu naručile nikakva cjepiva, a šef WHO-a ističe da se one oslanjaju na inicijativu COVAX.

"Ali proizvođači nisu odradili svoj dio posla", kazao je.

Šef WHO-a pozvao je proizvođače da prestanu prodavati cjepiva zemljama s više od 40 posto cijepljenih te da nastave s prodajom tek kada druge zemlje dostignu procijepljenost od 40 posto pomoću COVAX-a.