ECDC je u četvrtak objavio novu koronakartu. Cijela Hrvatska je drugi tjedan zaredom u crvenom.

Istočna i srednja Hrvatska prije dva tjedna bile su u crvenom. Zagreb, obalne županije i sjever Hrvatske ostali su u narančastom. To se promijenilo prošli tjedan, kada je cijela Hrvatska postala crvena.

Crvena boja zapravo označava područja na kojima je 14-dnevna stopa od 75 do 200 s udjelom pozitivnih većim od četiri posto, kao i ona u kojima je 14-dnevna stopa zaraženih od 200 do 500. Tamnocrvena područja su ona u kojima je 14-dnevna stopa veća od 500.

