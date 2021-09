Može li zdravstveni sustav izdržati još jedan val koronavirusa, treba li medicinarima cijepljenje biti obavezno? Na ta i ostala pitanja u Dnevniku Nove TV odgovarao je predsjednik HLK-a Krešimir Luetić.

S predsjednikom Hrvatske liječničke komore Krešimirom Luetićem razgovarala je reporterka Martina Bolšec Oblak. Odmah na početku odgovarao je na pitanje slaže li se s tim da se necijepljeni liječnici testiraju na račun države.

''Mislim da je to potpuno nepotreban trošak. HLK se zalaže za obvezno cijepljenje. Vidimo da je cijepljenost nedovoljna, stupanj cijepljenja zdravstvenog osoblja je nedovoljan, iako su liječnici cijepljeni u visokom postotku.

Ukoliko se Vlada nije odlučila za obvezno cijepljenje, kao cijeli niz europskih zemlja - poput Francuske, Grčke, Mađarske i Italije, onda su COVID potvrde jedina alternativa'', rekao je Luetić u Dnevniku Nove TV. Dodao je da će ih očito država plaćati kada se, kako kaže, odlučila za tu mjeru umjesto obveznog cijepljenja.

Premijer Andrej Plenković danas je rekako kako obaveznog cijepljenja neće biti čak ni u sektorima. Luetića je to iznenadilo. ''Čudi me to. Mi zdravstveni radnici, čak i nezdravstveni radnici koji su u kontaktu s bolesnicima imaju dvostruku odgovornost. Ako imamo ovako nisku cijepljenost, obveznost je logična i opravdana mjera'', ističe Luetić i uspoređuje to sa zemljama u okruženju. ''Vidimo da nema problema'', kazao je.

Četvrti val je val necijepljenih, smatra Luetić. ''Porast hospitaliziranih je sporiji nego u drugom i trećem valu, ali kad gledamo dnevne statistike na razini regija - u Splitu leži gotovo svaki peti hospitalizirani COVID bolesnik, a to je jedna od županija koja ima najnižu razinu cijepljenih'', upozorava Luetić.

Smatra da je trenutno uzlazni krak četvrtog vala i da će se vrhunac vidjeti u 10. ili 11. mjesecu. Upravo je u tom razdoblju prošle godine Luetić upozoravao na uvođenje strožih mjere. ''Bila je situacija kada je u KB Dubravi svaki dan otvaran novi odjel i primali smo 20-25 ljudi. Naravno da je takva situacija tada tražila strože mjere, sada kada imamo određeni broj cijepljenih i preboljelih - moramo pomno pratiti broj hospitaliziranih i donositi mjere na razini tjedan ili dva'', napominje Luetić.

Govorio je i o popuštanju svih mjera.

''Ja sam protiv popuštanja svih mjera za što se zalažu neki u javnom prostoru, čak i neki članovi znanstvenog savjeta. To bi značilo da imamo neograničene svadbe, da se možemo natiskavati u noćnim klubovima. S razinom od 50 ili 52 posto cijepljenih si to Hrvatska ne može dozvoliti'', zaključio je Luetić.

