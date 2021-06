Odlazak na razna događanja trebala bi olakšati nova mobilna aplikacija CovidGO. Jedni se tome protive, drugi podržavaju, treći će pak možda pokušati i krivotvoriti potvrde. Istražili smo kako funkcionira nova aplikacija i što sve s njom možete.

Ako ovo ljeto želite izlaziti u provod, ići na svadbe ili koncerte, moći ćete uz pomoć QR koda kojeg na svoje mobitele možete skinuti putem CovidGO aplikacije. Na njoj će se moći provjeriti ima li osoba potvrdu da je cijepljena, da je testirana ili da je preboljela koronavirus.

Aplikacija je besplatna i "ne sadrži osobne podatke o građanima, već čita podatke iz QR koda", za Dnevnik Nove TV rekla je Kristina Markotić, specijalistica za razvoj digitalnih proizvoda i usluga.

Ako vam je potvrda valjana, ekran će se prikazati u zelenoj boji. Ako potvrda iz nekog razloga nije valjana, ekran će se zacrveniti, govori u prilogu Valentina Baus.

Budući da je bilo krivotvorenih PCR testova, pa se postavlja pitanje bi li se moglo na neki događaj doći s tuđim mobitelom, a samim time i tuđim QR kodom.

"Odgovornost i nadzor je na organizatoru. Organizator mora organizirati službe, zaštitarske ili bilo kojeg drugog vida koje će nadzirati ulaske u određene prostore. Samim time zaštitari mogu zatražiti osobnu kartu da mogu usporediti jedno i drugo", rekao je Damir Trut, ravnatelj Civilne zaštite.

Kazna za krivotvorenje može biti i do godine dana zatvora. U Zajednici industrije događanja su nezadovoljni. Kažu da sam kod ne znači nužno da ste to vi. Oni koji su cijepljeni već su u sustavu, no problem su im testiranja.

"Ako ja želim organizirati koncert i želim vas testirati na ulazu, ja nemam uputu tko je ovlaštena osoba da te podatke verificira, ubaci u aplikaciju da biste vi na neki način mogli povući kod", rekao je Darko Tuček iz Zajednice industrije događanja.

