Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek otkrila je kako bi mogla izgledati organizacija ljetnih festivala. Model prema kojemu će se puniti gledališta još se dogovora, no ministrica je objasnila koje su opcije na stolu.

Kazala je kako se još dogovara način djelovanja i misli da će to biti hibridni model - ili će dijelovi gledališta biti za one koji neće moći ishoditi digitalnu potvrdu ili će veći dio programa biti uz predočenje digitalne potvrde, a manji za one koji ne mogu ispuniti uvjete.

"Apeliram na građane da ishode potvrde kako bi se vratili kulturnim događanjima u punim kapacitetima, kazala je ministrica. Svatko se može cijepiti, neki su preboljeli ili se mogu testirati brzim antigenskim testovima, dodala je", rekla je ministrica u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada".

Podsjetila je kako su se i prošle godine održavali festivale na otvorenom.

"Svi klasični festivali - Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Zadarske večeri i ostali, održat će se, vjerujem u punom kapacitetu što se tiče publike jer će od 1. srpnja biti u uporabi digitalne zelene potvrde što će omogućiti organizatorima da pune gledališta", kazala je.

O novom Zakonu o elektroničkim medijima

Najavila je i kako će novi Zakon o elektroničkim medijima uvesti odredbe koje će medije obvezati na vrlo transparentno iskazivanje vlasništva i izvora financiranja.

Zakon će za nekoliko tjedana biti poslan u drugo saborsko čitanje, a propisuje da će mediji morati objavljivati sve izvore financiranja što je, istaknula je, dugoročno važno za povjerenje u medije.

"Financirat ćemo sustav koji će omogućiti dnevno ažuriranje podataka o vlasništvu medija", naglasila je.

Obuljen Koržinek rekla je i da će se korisnički generirani sadržaji, odnosno komentari, rješavati tako da će se korisnici morati prijaviti, pa odgovornost neće ići na nakladnike, nego na one koji eventualno takvim sadržajima krše zakone.

Ustvrdila je da će odgovornost medija biti vjerodostojna prijava autora komentara, što je model koji funkcionira i u drugim državama,. Naglasila je kako je svima u interesu da se podigne razina javnog govora i javne komunikacije.

Kad su u pitanje društvene mreže, kazala je, one ne podliježu medijskim zakonima, nego onima koji se tiču javnog prostora i rješavat će se prijavama protiv onih koji imaju kažnjiv sadržaj.