A sada drugi dio priče o odnosima Ministarstva obrane prema našoj novinarki Ivani Pezo Moskaljov. Nije im se svidjela ni jučerašnja njezina reportaža u Dnevniku. Nama se pak ne sviđa kada novinar pošalje službeni upit, a ne dobije odgovor.

Ivana je ministarstvu poslala više od stotinu upita, a u MORH-u kažu da je na sve dobila odgovore - Ivana kaže da nije.

Koliko ispravnih kanadera u ovom trenutku imaju - zatreba li gasiti? I je li popravljen kvar na dva koja se nalaze u hangaru Velikoj Gorici, pitala je Ministarstvo obrane ovaj vikend. Odgovor nije dobila.

Koliko iznose mjesečni troškovi koje Oružane snage imaju u vojarnama u Vukovaru, Varaždinu, Pločama, Sinju i Puli u koje se vojska vratila…? Upit je to od 28. prosinca 2020.

Možete li udovoljiti našem zahtjevu i za božićne blagdane omogućiti skype razgovor s hrvatskim vojnicima koji se nalaze u misijama u Poljskoj i na Kosovu?" Upit od 23. prosinca 2020.

Kako je došlo do oštećenja vojnog helikoptera u zrakoplovnoj bazi Lučko, zbog čega javnost nije obaviještena o incidentu, je li i tko odgovarao? - kolovoz i rujan 2020.

Zbog čega su nedavno remontirani vojni helikopteri više od tri mjeseca prizemljeni, kakvi su kvarovi u pitanju i o čijem se trošku otklanjaju? - 19. kolovoz 2020.

Tko je sve u delegaciji HRZ-a koja odlazi u Francusku? Je li predviđen odlazak i u druge države koje Hrvatskoj nude svoje zrakoplove? 17. rujna 2020.

Pitanja je bilo mnogo, ali konkretni službeni odgovori na njih su izostali.

Zbog čega je obitelj pilota koji je stradao u padu Kiowa helikoptera tužila MORH?

Zbog čega nakon gotovo godinu dana nisu poznati rezultati istrage o padu školskog zrakoplova ZLIN u mjestu Biljane Donje? Zbog čega je nakon samo 3 i pol mjeseca smijenjen čelni čovjek Pukovnije vojne policije i zašto o tome i imenovanju novog niste izvijestili javnost….? Koliko je puta ove godine, kada i za koje prigode Predsjednik RH imao na raspolaganju vojne resurse - helikoptere i brodove? Možete li ekipi Dnevnika Nove TV odobriti snimanje reportaže u zrakoplovnoj bazi na Plesu - dio radnog dana s vojnim pilotima i tehničarima…. Imamo li i koliko vojnih pilota koji će letjeti na novim zrakoplovima?

Što kažu komunikolozi?

Ovo je samo dio.

U Ministarstvu obrane kažu - u mandatu aktualnog ministra obrane Marija Banožića postavila je više od 100 upita. Kada se pozvala na Zakon o pravu na pristup informacijama u zakonskom roku od 15 dana - bilo joj je odgovoreno. No, znači li to da u suprotnom to nisu bili dužni učiniti?

"Svaki put kad novinar postavi pitanje on treba odgovor sada i odmah, a u maniri dobrih odnosa s medijima, tijelo javne vlasti mora brzo reagirati i kontaktirati novinara, novinsku kuću, pitati za kada treba odgovor, ton, slika. Ako ćemo se svaki puta pozivati na Zakon o pravu na pristup informacijama ta vijest više neće biti vijest", objasnila je Gordana Lesinger, profesorica komunikologije, Filozoski fakultet Sveučilište u Osijeku.

Naša sugovornica i komunikologinja podsjeća - to je u opisu svakodnevnog novinarskog posla. Kao što je posao institucijama javne vlasti, kaže, svakom zahtjevu pristupiti na jednak način, a ne preispitivati pozadinu i kako su došli do svoje priče.

"Odnosi s medijima ne poznaju karakter neke osobe ili dojam, poznaju samo informacije - što brže, kvalitetnije, učinkovitije, prenošenje informacija. A vi ste taj servis koji to može osigurati", govori Lesinger.

Jedini put do informacije je dolazak na događaj. Na adresu Ivane Pezo Moskaljov službena priopćenja ni pozive - više ne šalju. Iako vojni sektor prati gotovo 18 godina. Izvještavala je s različitih kriznih i ratnih žarišta... Pa i divovskog nosača zrakoplova kao jedina hrvatska novinarka…Otvarala različite teme i probleme. Propitivala - i kada im se to nije dopalo. Čak joj je to i vrhovni zapovjednik oružanih snaga znao spočitnuti.

"To znate jako dobro jer se bavite sustavom obrane i svaki dan postavljate neko pitanje i kad se netko negdje napije i prođe kroz žuto svjetlo, a tiče se vojske, ovaj ured i ja o tome nećemo komunicirati. Vojsku ćemo štititi od takvog sitnog skandaliranja", komentirao je predjsednik Zoran Milanović krajem kolovoza 2020. godine.

Sitno ili ne - javnost ima pravo znati. A novinari pitati. I dobiti odgovor.

''Nekulturni ste...''

Iako već 18 godina prati teme o obrani i vojsci, izvještavala je iz Afganistana, NATO samita... No u jednom trenutku Ministarstvo obrane njezinu je adresu skinulo s mejling liste te joj ne šalju obavijesti niti pozivaju na dnevne događaje, a vidjeli smo niti odgovaraju na upite. Stoga je jedini način da Ivana dođe do odgovora na svoja pitanja da se pojavi na događaju i izravno postavi pitanje ministru. Posljednji takav slučaj bio je u zrakoplovnoj bazi na Plesu. Tamo su je prozvali za neprimjereno i neprofesionalno ponašanje.

"Molim vas, imajte razumijevanja, ja imam sada Slunj, ali ja zbilja vas molim, niste u redu, hvala vam lijepo'', komentirao je ministar Banožić.

''Zbog čega se bojite odgovoriti na pitanja?'', upitala je novinarka Pezo Moskaljov.

''Ne razumijete, ja vam kasnim sada, izašao sam ususret 10 minuta i to je to!'', odgovorio je ministar te ga je zatim novinarka Nove TV pitala koliko će još aneksa ugovora potpisati.

''Nekulturni ste, to nije u redu", izjavio je ministar.

