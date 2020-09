Njemačka zbog rastućeg broja novozaraženih uvodi dodatne mjere u borbi protiv širenja koronavirusa a kancelarka Angele Merkel preporučuje da se jesenski odmori provedu u Njemačkoj ili područjima Europe s niskim epidemiološkim rizikom, priopćeno je nakon sastanka kancelarke s premijerima saveznih pokrajina u utorak.

"Mi pod svaku cijenu želimo spriječiti novi 'lockdown'... Mi živimo u pandemiji i tako će biti dok ne pronađemo cjepivo", rekla je kancelarka Angela Merkel nakon video sastanka s premijerima saveznih pokrajina.

Ona je naglasila da se nove mjere ravnaju prema regionalnom ključu tj. epidemiološkoj situaciji u pojedinim regijama. "Mi smo mnogo naučili i relativno dobro prošli kroz ljeto. No sada brojke novozaraženih opet rastu što s pogledom na jesen i ljeto djeluje uznemirujuće", rekla je njemačka kancelarka koja je rekla kako nove mjere omogućavaju "ciljano" i "regionalno" djelovanje.

Donijeli nove mjere

Shodno tim saznanjima vlada i savezne pokrajine su donijele nekoliko mjera koje bi trebale utjecati na usporavanje širenja zaraze među kojima je i ponovno ograničavanje sudionika javnih i privatnih okupljanja.

"Okupljanja na javnim ili unajmljenim prostorima treba ograničiti na 50 osoba i to ako je u dotičnom okrugu broj novozaraženih na 100.000 stanovnika u razdoblju od tjedan dana prešao 35", rekla je Merkel. Kod privatnih okupljanja se "jako preporučuje" ograničenje broja osoba na 25.

U slučaju da broj novozaraženih prijeđe 50 na 100.000 stanovnika u roku od sedam dana, broj osoba u unajmljenim prostorima bi trebao biti smanjen na 25 a u privatnim prostorima na deset. Angela Merkel je zaključila kako su ove vrste okupljanja postale jedne od najvažnijih mjesta izbijanja zaraze.

Uveli novčane kazne

U daljnje mjere spada i uvođenje novčane kazne od najmanje 50 eura za one koji u ugostiteljskim objektima prilikom obvezne registracije gostiju unesu krive navode. Savezne pokrajine same mogu odrediti visinu kazne. U Schleswig – Holsteinu kazna može iznositi i do 1000 eura.

Merkel je građanima Njemačke preporučila da predstojeće jesenske praznike provedu u Njemačkoj ili u zemljama s povoljnom epidemiološkom situacijom poput Italije. "Postoje područja u Europi koje nisu proglašena rizičnima. Tako recimo trenutno u Italiji imamo povoljnu epidemiološku situaciju", rekla je Merkel.

Premijer savezne pokrajine Bavarska Markus Soeder je apelirao na središnji epidemiološki institut Robert Koch da vijesti o proglašavanju novih rizičnih područja u inozemstvu najavljuje unaprijed a ne "od danas do sutra".