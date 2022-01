Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar izradio je analizu interesa građana za cijepljenjem tijekom posljednja tri tjedna, povećanih zahtjeva za zdravstveni sustav uslijed velikog broja zaraženih i potrebe za pojačanim praćenjem oboljelih i njihovih kontakata te promjena u preporukama za suzbijanje epidemije te napravio novi raspored cijepljenja.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar u petak je objavio novi raspored cijepljenja za grad Zagreb za prvi tjedan veljače.

Tako će se građani moći cijepiti na punktu Velesajam te na još tri lokacije Domova zdravlja Grada Zagreba: u Runjaninovoj, Prečkom i Sesvetama.



Odluka je donesena na temelju analize interesa građana za cijepljenjem tijekom posljednja tri tjedna, povećanih zahtjeva za zdravstveni sustav uslijed velikog broja zaraženih i potrebe za pojačanim praćenjem oboljelih i njihovih kontakata te promjena u preporukama za suzbijanje epidemije.

Cijepni punkt na Zagrebačkom velesajmu će od 01. veljače do 6. veljače 2022. raditi ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom od 8.00 do 12.00 sati, a utorkom i četvrtkom od 14.30 do 19.00 sati.

Cijepljenje na punktovima Domova zdravlja provodit će se na tri lokacije (Dom zdravlja Zagreb- Centar, Runjaninova 4, Dom zdravlja Zagreb- Istok, Ninska 16, Sesvete i Dom zdravlja Zagreb-Zapad, Prečko 2) radnim danima i subotom od 14.00 do 20.00 sati.