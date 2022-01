Još uvijek kao posljedicu djelovanja omikrona nemamo povećani broj hospitalizacija i ako ovakvo stanje ostane još tjedan dana, bio bih jako optimističan, rekao je Beroš. ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.

Kao i svakog četvrtka Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavio je novu koronakartu Europe, a gotovo cijela Europa je u tamnocrvenoj boji.



''Loše je da je i dalje postotak pozitivnih među testiranima visok, točnije 46,28 posto. Stopa incidencije je 1989. No, danas je hospitaliziranih 67 manje nego jučer, a na respiratoru su četiri osobe manje nego jučer. To je možda najvažnije, još uvijek nemamo povećani broj hospitalizacija. U vremenskom smo intervalu od dva do tri tjedna kada broj hospitaliziranih počne pratiti dinamiku pada ili dolazi do povećanja broja novozaraženih. Ako bi ovakvo stanje ostalo još tjedan dana, bio bih optimističan. Na granici smo da možemo reći da omikron neće polučiti veći broj hospitalizacija'', kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.



''Nalazimo se u izazovnom trenutku, gdje u cijelom svijetu raste broj zaraženih i čekamo hoće li početi rasti broj teže bolesnih i hospitaliziranih'', rekao je ministar i podsjetio da je došlo do promjene u strategiji testiranja.



''Riječ je o uvođenju brzih antigenskih testova, oni se obavljaju u 1561 javnozdravstvenoj ustanovi, 370 ordinacija je radilo taj posao, 17 pedijatara i 550 stomatologa. Ukupno je napravljeno 125.000 testiranja i nismo primijetili da je došlo do miješanja zdravih i nezdravih i slično. To je zato što liječnici znaju svoj posao. ... Ja kao ministar moram odgovoriti na zahtjeve struke, a struka je rekla da moramo promijeniti strategiju testiranja'', istaknuo je Beroš.



Upozorio je da su bolnice opterećene: ''liječenjem, ne dijagnosticiranjem, i u tome segmentu, bolnice ne mogu pomoći. Ono što smo mislili da možemo napraviti je da svi liječnici obiteljske medicine brinu za svoje pacijente. Ja znam da su oni opterećeni, ali mi nismo u normalnim vremenima, naš je primarni zadatak zbrinjavanje epidemije. Molim ih da se organiziraju i pruže potrebnu zdravstvenu zaštitu svojim osiguranicima. U kontekstu epidemije i novih izazova, jednostavno smo smatrali da je adekvatno da hrvatski pacijenti dolaze svojim liječnicima po pomoć''.

''Napravili smo kalkulacije - točno znamo koliko je prvih pregleda, koliko je kontrolnih pregleda, telefonskih konzultacija, znamo tko i koliko radi. Nije sve što je izašlo u medijima točno, kada je riječ o potrebi, molim da svi damo još jedan doprinos'', kazao je Beroš i najavio da će prema liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ići dopis kojim će im se detaljnije objasniti njihovu ulogu u novim okolnostima.



Odbacio je tvrdnje da se nalazi u ratu s obiteljskim liječnicima: ''Ja sam u ratu s virusom, oni su moji suborci''.



''Ako znate kada vam dolaze pacijenti, recite im neka na testiranje dođu pred kraj ili na početku smjene. U svakom slučaju, razgovarao sam jutros s ravnateljima domovima zdravlja, ne mora nužno svaki liječnik testirati svoje pacijente, može u zajedničkim prostorijama testirati pacijente tog doma zdravlja'', kazao je Beroš i obećao da će ''sve biti plaćeno, svaki prekovremeni sat, svako testiranje po indikaciji liječnika''.

''Netko je napisao da sam general, ali kada general da neku odluku, njega se sluša. Ovu odluku je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ja moram to operacionalizirati. Ja najljepše molim liječnike da testiraju svoju pacijente. Svi radimo na granici svoga maksimuma. Izračunali su da je to nekoliko testiranja dnevno, jučer sam čuo da je to iznimno kompleksan zadatak, pa ja mislim da za nekog tko je završio medicinu, pa i za medicinsku sestru, to nije kompleksno''.



Opetovao je da će dodatni napor će biti plaćen: ''Želim biti fer''. A što se tiče cijene rada, kazao je da je riječ o 50-ak kuna po satu rada, no to određuje HZZO.



''Želim vjerovati da ćemo doći do virusa koji će se brže širiti, ali izazivati blage kliničke slike, i svesti sve na endemijsku priču. Ali hajdemo pričekati još neko vrijeme da vidimo što će omikron napraviti. Nadamo se da on neće izazvati teške kliničke slike. Čini se da sve ide dobrim putem, ali pričekajmo još par tjedana. Mišljenja sam da je on inicijalno uzrokovao teže kliničke slike, da bismo to već vidjeli. Ovaj današnji pad od 67 manje hospitaliziranih je sjajan'', istaknuo je Beroš, ali i upozorio da se još uvijek ne može na koronu gledati kao na gripu dok velik broj ljudi završava na respiratoru.