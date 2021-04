Nastavlja se kaos s organizacijom cijepljenja. Liječnici se žale da su zbunjeni i da pacijenti cijelo jutro zovu ordinacije svojih doktora. Strahuju da ih nitko neće zvati na cijepljenje unatoč tomu što su se prijavili putem platforme Cijepise.

Za to vrijeme - broj umrlih od koronavirusa raste, danas ih je čak 51. Novozaraženih je 410, no jučer je bila nedjelja pa se testiralo i malo ljudi. Dobra vijest je da je Primorsko-goranska županija popustila mjere - terase kafića i sve trgovine u Rijeci opet su u pogonu.

''Samo zatvaranje koje je bilo tijekom ova dva tjedna je dovelo do ovog prijelomnog trenutka do zaustavljanja tog malignog vala, do njegove stagnacije i početka pada koji je vidljiv'', objasnio je ravnatelj NZZJZ-a Primorsko-goranske županije, Vladimir Mićović.

Hrvatska liječnička komora: ''Nerealno je očekivati da će bez učinkovite nacionalne informatičke platforme uspjeti obavijestiti više od milijun građana te ih i procijepiti''

U Primorsko-goranskoj županiji stvari idu na bolje. Popravlja se i situacija s količinama cjepiva u zemlji, no isto se ne može reći za organizaciju cijepljenja.

''Pacijenti koji su se prijavili sami na platformu Cijepise zovu cijelo jutro što telefonski što putem maila i traže da ih mi ponovno naručimo jer nisu sigurni hoće li ih itko zvati preko platforme. Najčešće pitaju da li je istina što ministar govori jer ministar kaže da je sve savršeno i da platforma štima. Pacijenti su zbunjeni opravdano, mislim zbunjeni su i liječnici'', komentira Mirela Marković iz KOHOM-a.

Nekim građanima apsolutno ništa nije jasno – tek nakon prijave kod liječnika obiteljske medicine, neki su dobili poziv iako su se prijavili putem platforme, no neki su se cijepili, a prijavili su se samo na platformi.

U našem jučerašnjem Dnevniku Nove TV, liječnik Leonardo Bressan, iako je cijepljen, uspio se prijaviti za novi termin za cijepljenje putem ove platforme. Iz Ministarstva kažu, to nema veze s platformom Cijepise pa iz KBC-a Rijeka priznaju - greška je njihova.

''Gdje su podaci zastali na razini KBC-a greškom softverskog sustava. Svi ostali cijepljeni alergičari su normalno upisani kao i svi naši djelatnici'', izjavio je ravnatelj KBC-a Rijeka, Alen Ružić.

U Zagrebu su platformu koristili, ali više je ne koriste, kaže ravnatelj Nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar, Zvonimir Šostar.

''Koristili smo je prva dva dana, međutim imali smo velikih problema. Za sutra je poslano 1200 poziva imamo samo 150 odgovora. Što se događa ja ne znam, nisam informatičar, nije ni ministar informatičar to je njihov posao i neka ga odrade kako treba. Ukoliko ga ne budu odradili kako treba imat ćemo ogromnih problema sljedeći tjedan kad bi trebala krenuti treća faza", rekao je.

Kad je sve krenulo, ministar Beroš je bio pun obećanja. Prvog ožujka na konferenciji Nacionalnog stožera držao je prezentaciju o platformi. Objašnjavao svaki korak i hvalio se.

Oko manjkavosti platforme pitali smo Ministarstvo, pokušavaju li i što točno popraviti. Iako posljednjih dana bombardiraju nesuvislim priopćenjima opravdavanja kolapsa, na ovo konretno pitanje - do zaključenja priloga bez odgovora. Zato je Berošev šef oko platforme malo rječitiji.

"Ako je mogu popraviti neka je poprave ako ne neka naruče drugu. Pa će platiti penale oni koji nisu ispunili obavezu", rekao je danas Plenković.

Cjepiva dolazi sve više, no prioritete je platforma brkala. Greškom je prije nekoliko dana pozvala 600-tinjak mlađih građana da se dođu cijepiti. Pa onda za nekoliko dana, neki koji su se među prvima na platformu prijavili - netragom su iz nje, nestali.



Cjepiva dolazi sve više, no prioritete je platforma brkala. Greškom je prije nekoliko dana pozvala 600-tinjak mlađih građana da se dođu cijepiti. Pa onda za nekoliko dana, neki koji su se među prvima na platformu prijavili - netragom su iz nje, nestali.

''Ona funkcionira, možda ne onako kako smo željeli u potpunosti'', rekao je Beroš.

Želje su jedno, realnost drugo, a sposobnost ministra nešto treće. Cilj koji si je vlada do ljeta postavila, sve bliže. Pa je najodgovorniji, Beroš, od njegova ispunjenja - sve dalje.

