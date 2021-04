Ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Alen Ružić u ponedjeljak je objasnio slučaj dr. Leonarda Bressana, koji je izazvao interes javnosti jer se nakon cijepljenja u KBC-u Rijeka uspio prijaviti preko aplikacije u sustav Cijepise.

"Kolega Bressan bio je prva osoba koja se cijepila u posebnom programu cijepljenja alergičara u KBC-u Rijeka. Tada smo cijepili isključivo svoje djelatnike. Što se tiče upisa podataka, došlo je do pogreške u našem informacijskom sustavu. Ti podaci nisu izašli ni u CEZIH ni u Cijepise, a kolega je dobio pisanu potvrdu. Kad se nešto uvodi prvi put, greške su moguće. To je bilo 23. ožujka i nakon pilot-serije nastavili smo s punim programom cijepljenja alergičara, osim tog jednog slučaja koji se dogodio zbog softverske greške. Podatak jednostavno nije došao do platforme. Tu se pokazala greška sustava, žao mi je, ali temeljem tog nedostatka grešku smo otklonili", kazao je Ružić te dodao kako greška nema veze s greškom u sustavu Cijepise.

Smatra da će platforma Cijepise svoju punu funkcionalnost pokazati kada počne još masovnije cijepljenje.



"Ne bih htio da jedan izolirani slučaj dovede u pitanje povjerenje u bolnički sustav, kao i u cijeli sustav cijepljenja", kazao je.

Upitan hoće li biti budući ministar zdravstva, rekao je kako to "sada nije realno".

"Imam sasvim dovoljan niz obveza. U svakom slučaju, to sada nije realno. Mislim, neću biti, imam posao koji mi je fokus. Mislim da nije realno da me premijer pozove jer imam važnih poslova ovdje u Rijeci", kazao je Ružić.