Zagrebački ugostitelji neće masovnije 1. veljače otvarati kafiće i druge objekte zbog bojazni od inspekcija i visokih kazni jer im je zabrana rada produljena do 15. veljače, ali ih je 10-ak ipak najavilo otvaranje, doznaje Hina u subotu nakon sastanka samoinicijative ugostitelja.

"Iako se 'šuškalo' da će više od 100 ugostitelja u Zagrebu otvoriti svoje objekte 1. veljače, većinom kafiće, ili bar početi s izdavanjem kava i pića za van unatoč zabrani rada, to se izgleda ipak neće dogoditi, jer su se mnogi povukli nakon što su sagledali sve posljedice koje bi ih mogle snaći ako to učine", kazao je telefonski za Hinu nakon tog sastanka predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreba, Franz Letica.

Dodao je da je to bio neformalni sastanak ugostitelja koji su se samoinicijativno skupili da popričaju o situaciji i što im je činiti dalje da bi zaštitili svoje poslovanje i radnike, a ne u 'u režiji' zagrebačkog udruženja. Letica je istaknuo da udruženje niti poziva niti organizira članove na otvaranje prije dozvole niti na prosvjede, ali ih podržava jer su kao kolege svi u istim problemima nakon što ne rade već dva mjeseca i objekti su im drugi puta ove godine zatvoreni odlukom stožera zbog pandemije.

Vlasnica ugostiteljskog objekta iz Zagreba Petra Odobašić iz te samonicijative ugostitelja, Hini je nakon sastanka također potvrdila da neće biti masovnijeg otvaranja u ponedjeljak, nego da je to najavilo tek desetak ugostitelja i to većinom iz zagrebačke Dubrave, jer više ne mogu izdržati da ne rade, nemaju za račune niti za platiti radnike.

"Ni potpore za radna mjesta mnogi od nas nisu dobili na vrijeme, neki još od studenoga čekaju da im to sjedne na račune, i sada je situacija da radnici pitaju za plaće, a država za račune, i mi nemamo to od kuda platiti. Mjere su nam nelogične i ne možemo prihvatiti da primjerice shoping centri, saloni i drugi mogu raditi, a mi ugostitelji ne", ističe Odobašić.

Otkriva i da je na sastanku u subotu, koji su održali na parkiralištu jednog zagrebačkog shoping centra, bilo oko 80 ugostitelja-vlasnika objekata, i ne samo iz Zagreba nego i Karlovca i drugih mjesta, te predstavnici noćnih barova i klubova, koji su svi manje-više na rubu egzistencije i smatraju da je krajnje vrijeme da počnu raditi.

No, uz zabranu stožera zaključili su da neće riskirati kazne i zatvaranja, te da ne bi postigli puno ni da im se omogući izdavanje kave i pića za van, jer time ne bi pokrili ni troškove struje, kaže Odobašić, dodajući da razmišljaju i o pravnoj zaštiti od mjera zabrane koje drže potpuno nelogičnim, kao i da ne žele ispasti neki kriminalci koji ne poštuju zakon i propise.

"Molimo stožer da preispitaju odluke oko zabrane rada ugostiteljskih objekata i da nam dopusti da radimo", prenosi poruku s tog sastanka Odobašić, napominjući da su čuli kako se priča da će biti zatvoreni do 1. svibnja i da je to 'prestrašno' ako će tako biti, pa i s te strane smatra kako je vrijeme i potreba da se ugostitelji moraju bolje 'spojiti' i inzistirati da budu više uključeni u odlučivanje o njima, i u Stožeru, i u Saboru, i drugdje.

Najavila je da će se i oni, kao i drugi ugostitelji i drugi poduzetnici pridružiti najavljenom prosvjedu Udruge Glasa poduzetnika u srijedu, 3. veljače, u Zagrebu.

Iz Nacionalne udruge ugostitelja o svemu tome pak u posljednja dva dana ne odgovaraju na upite mailom niti telefonske pozive, ali su u petak navečer u objavi na društvenim mrežama napisali da ne potiču ugostitelje na kršenje zakona o civilnoj zaštiti, o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Kaznenog zakona, koje bi prekršili otvaranjem objekata i za to riskirali i visoke kazne koje se kreću od 20 do 70 tisuća kuna i do tri godine zatvora.

To ne znači, kako kažu, da ne razumiju kolege koji žele otvoriti i raditi jer su svi u nezavidnoj situaciji, nego da nastavljaju u suradnji sa UGP-om pripremati aktivnosti za osiguranje kvalitetnijih mjera potpora poduzetnicima koje će pomoći ugostiteljstvu, a koje, kako ocjenjuju, pravo problemi čekaju tek s otvaranjem.