Vlada je na sjednici objavila svoju odluku, vezanu za popuštanju mjera. Ugostitelji su očekivali da će od 1. veljače otvoriti svoje objekte. Od toga ipak neće biti ništa. Stigle su i prve reakcije.

Vlada je objavila da nema ništa od otvaranja ugostiteljskih objekata, pa čak ni od opcije kave za van. Ugostitelj isu bijesni, ne skrivaju svoje razočaranje.

Jelena Tabak iz Nacionalne udruge ugostitelja smatra kako Stožer nema stvarnu sliku stanja na terenu te da nova odluka Vlade nije osobito mudra.

"Stožer je donio takvu odluku jer smatra da to nije epidemiološki ispravno, zbog toga što potiče okupljanje i zadržavanje. Nadalje, zaključeno je da zbog činjenice što nismo uspjeli stvoriti kolektivnu svijest o poštivanju mjera ugostitelji ne mogu raditi jer njihov posao nije čista prodaja asortimana nego i osobna sreća i zadovoljstvo pojedinca", navodi se u priopćenju udruge.

Smatramo da Stožer nema stvarnu sliku stanja na terenu i zatražili smo hitni sastanak u vezi s tim. Držimo da ova odluka nije osobito mudra, ali svatko bira svoj put u smjeru borbe protiv pandemije. Poštujemo odluke, ali dok u isto vrijeme nemamo adekvatno provedivu financijsku pomoć, nije očekivano da ćemo se prestati boriti za pravedni balans između poštivanja epidemioloških mjera i financijske štete koju ono nosi", dodaju u udruzi.

Hrvoje Bujas iz Udruge Glas poduzetnika nije skrivao razočaranje najnovijom odlukom Vlade. Kako je napisao - radi se o katastrofalnoj odluci.

"Razočaravajuća odluka Vlade... zapravo katastrofalna. Čak ni coffe2go (a pekare, dućani... svi mogu prodavati kavu), ni teretane, ništa. Diskriminatorna odluka. Dajte nam da radimo", napisao je Bujas na Twitteru.

Bujas je i na Facebook stranici Udruge Glas poduzetnika ponovio kako se radi o katastrofalnoj i diskriminatornoj odluci Vlade.

"Čekali smo i dočekali odluku Vlade o popuštanju Mjera, tresla se brda, a rodilo se jedno veliko ništa! Sama odluka je katastrofalna i diskriminatorna, pa tako jedni mogu prodavati kavu (pekare npr.), a drugi koji imaju MTU, i potrebne dozvole - ne mogu! UGP će se konzultirati sa svim neovisnim Udrugama koje podržavaju naš rad, neovisnim Inicijativama, kao i sa svima vama, našim članovima, gledamo se danas u liveu u 17h, također imamo dosta opcija djelovanja od tužbi do građanskog neposluha, i sve su opcije otvorene. #ZelimRaditi", napisao je Bujas.

Ugostitelji bijesni, pozivaju na tužbu i neposluh

U komentarima njegova posta se javljaju ugostitelji koji pišu da će svoje objekte otvoriti u ponedjeljak, a mnogi pozivaju i na kolektivnu tužbu kao jedino rješenje ove situacije.

"Kod nas željeznarija prodaje kavu! Danas vidjela i ostala šokirana! Alo, prodaju šarafe i lopate i kavu!", "Ja sam na rubu sloma živaca ...šta sad opet ko budale čekamo da nam za dva tjedna kažu opet isto, zar su se naši životi sveli na to da svaka dva tjedna čekamo da nam dotični kažu još dva tjedna čekanja - čega više!!!", "Vrijeme je da se pokrenemo!!! Ovo više nema smisla! Tražiti odštetu za sve, od doskriminacije do propuštene dobiti!", "Nikakve tužbe. Otvorenje svih 1.2.2021.", "Mi otvaramo 1.2.2021.god. Obavještavamo šta će se dogoditi", "Gospodo, ja otvaram u ponedjeljak tako mi Boga", neki su od komentara ugostitelja na Facebooku.

Na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković rekao je da pada broj novih zaraženih i smrtnost. Naglasio je da su nakon razgovora sa Stožerom došli do pozicije da od 1. veljače imamo popuštanje mjera, ali samo u dva segmenta. Niti jedan od njih nije predvidio otvaranje ugostiteljskih objekata.

Vlasnik teretane: "Vjerovali smo u razum, ali bez uspjeha"

Odluku vezanu za sport i rekreaciju prema kojoj i dalje ostaju zatvorene teretane i fitness centri za DNEVNIK.hr komentirao je i vlasnik lanca teretana Orlando Lopac.

"Iako je većina nas vjerovala da će prevladati razum i da će sva predana dokumentacija, dopisi i zahtjevi biti dostatni za donošenje odluke o skidanju ograničenja i zabrane rada, kako se čini, ipak je sve bez uspjeha. Unatoč očekivanju, do današnjeg dana nitko od nas nije pozvan na razgovor, niti je s nama iskomunicirano bilo što o čemu "trubimo" već mjesecima...“, kaže Lopac i nastavlja pitajući se koje su daljnje opcije.

"Osobno sam i uvijek ću biti za akademsku razinu i način komunikacije, ali u potpunosti razumijem, možda i opravdavam svakog tko je već na rubu živaca, isfrustriran i poziva na neposluh. No u neposluhu je VAŽNA jedna stvar: to je odluka pojedinca koji imenom i prezimenom treba stati iza svoje odluke i na osnovu iste snositi posljedice ili "uživati u pobjedi". Ne postoji opći neposluh i poziv ili odluke "svi trebaju otvoriti isti dan", jer svatko treba biti krojač svoje sudbine. Ako netko želi otvoriti, neka otvori ne čekajući druge, svjestan svih mogućih sljednih događanja. Nitko se nikome ne treba opravdavati za svoj način i svoj put, jer ovdje se radi o Vašim životima i vašim poslovima. Razmislite i učinite ono što Vam govori razum i srce, nema pogrešne odluke. Samo one za koju će vrijeme pokazati je li ispravna ili ne. Što god i kako god odlučite, bili uplašeni od posljedica virusa ili vjerovali u teoriju prevare i zavjere, svejedno, imate pravo na svoj stav, glas i odluku. Ne gledajte i ne slušajte što će drugi napraviti, odluka je Vaša", poručuje kolegama.

Predlaže i im i da krenu u konsolidaciju poslovanja.

"S iskustvene strane mogu Vam samo predložiti da krenete u konsolidaciju poslovanja, razmislite o modelima diverzifikacije modela prihoda, pronađete i druge izvore financiranja u vezanim ili potpuno drugim granama gospodarstva.. očito je da će sve ovo trajati, u posluhu ili neposluhu i da je ispred svih jedan zahtjevan i težak period...", naglasio je u komentaru za DNEVNIK.hr i istaknuo kako će se vidjeti što će donijeti Zahtjev za ocjenom ustavnosti odluke o produljenju obustave rada od 08.01.2021. do 31.01.2021. predan u utorak 26.01.2021.

"PRIMARNO sa svrhom i ciljem kako bi se u slučaju pozitivne ocjene dobila pravna i zakonska osnova sprečavanja moguće budućih, novih, neosnovanih i neutemeljenih zabrana rada, otvorila opcija traženja dodatnog financijskog obeštećenja izgubljenih prihoda i naravno bezuvjetno skinula trenutno važeća zabrana rada... Zahtjev sadrži cca 20 stranica pravno i stručno usaglašenog teksta s više desetaka primjera znanstveno istraživačkih radova koji potkrepljuju i opravdavaju naš stav o neopravdanosti odluke o zabrani rada, te čitavim nizom argumentiranih činjenica složenih u specifičnoj formi koju dopisi i zahtjevi Ustavnom sudu moraju poštivati", poručio je Lopac.