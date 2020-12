Milan Starčević iz Rijeke, koji privremeno radi u Njemačkoj, javio nam se s neobičnim problemom. Naime, za nekoliko sati prekršene samoizolacije i nesporazuma kažnjen je s 8500 kuna. I nije on jedini koji nam se požalio.

''Nikakav papir nisam dobio na granici, samo uputu, tj. opciju da moram na testiranje ili u samoizolaciju. Izabrao sam samoizolaciju. Nisam dobio rješenje, nego mi je usmeno objašnjeno da u njoj moram provesti idućih deset dana'', priča za DNEVNIK.hr Milan Starčević iz Rijeke.

Starčević je u noći 2. 12. prešao granicu i ušao u Hrvatsku, u koju se vratio s privremenog rada u Njemačkoj. Dobio je uputu o samoizolaciji, zajedno s nekoliko putnika iz autobusa kojim je doputovao. Nitko od njih, kaže on, nije dobio nikakav papir.

Došao je kući, potražio sve što o samoizolaciji nakon prelaska granice piše u odluci Stožera civilne zaštite te u Zakonu o zaštiti od zaraznih bolesti. Kako nije naišao ni na kakve detalje, Starčević je zaključio kako u samoizolaciji mora provesti 10 dana po 24 sata. Nije mu bila poznata odredba da samoizolacija traje posljednjeg dana do ponoći.

12. prosinca u večernjim satima Milan se oboružan transparentom i zviždaljkom uputio pred jedan trgovački centar u Rijeci, gdje je naumio prosvjedovati protiv nefiskaliziranih računa u taksi-prijevozu, problema zbog kojeg je, kako nam kaže, i otišao za Njemačku nakon što je u Hrvatskoj radio upravo kao vozač taksija u nekoliko tvrtki.

''Zaštitar trgovačkog centra me prijavio, vjerojatno mu se nije svidjelo što prosvjedujem na tom mjestu. Došla je policija i tražila me dokumente. Dao sam im osobnu i još sam se sam pohvalio kako sam upravo završio sa samoizolacijom'', priča nam Starčević te dodaje kako nije bio ni svjestan što će uslijediti.

U tom trenutku policija mu ispisuje dvije prijave, onu prekršajnu za remećenja javnog reda i mira zbog prosvjeda ispred trgovačkog centra, te drugu - za kršenje mjere samoizolacije. Za tu mu drugu prijavu uručuju kaznu od 8500 kuna.

Ispalo je da je nekoliko sati ranijeg izlaska iz samoizolacije ovog Riječanina stajalo nevjerojatnu cifru, višu od prosječne hrvatske plaće. A sve jer je imao krivu logiku prilikom računanja vremena koje bi trebao provesti u samoizolaciji.

''Zašto sam ja morao pretpostavljati koliko traje samoizolacija. Ja sam zaključio da se radi o 10 puta 24 sata, nisam znao da se računa do ponoći. No to je manji problem, meni je najveći problem što nisam dobio nikakav papir ili jasnu uputu s točnim rokom do kada moram biti u samoizolaciji. Ovako sam platio kaznu za nešto čega sam se uredno držao. Želim istaknuti kako za vrijeme moje samoizolacije ni u jednom trenutku nikakva kontrola nije došla u moj stan. Izašao sam kad sam mislio da je gotovo i da sam svoju obvezu ispunio, i onda za nekoliko sati dobijem zaista visoku kaznu. Na nju sam danas uložio prigovor'', kaže Starčević.

I za kraj Milan se pita još jednu stvar, nije li, ako samoizolacija počinje 2. prosinca, njezin kraj 11. prosinca, što iznosi punih 10 dana ili je taj 2. na početku nekakav nulti broj koji se ne računa.

''U oba slučaja smatram da sam svoju obvezu ispunio jer mi je logika tako govorila. No ona, čini se, nema smisla, pa bih volio da sam barem dobio jasne upute'', zaključuje.

Sve više čitatelja javlja se s problemima u vezi s uputama za samoizolaciju i testiranjem na koronavirus. Neki od njih nisu dobili papir s rješenjem za samoizolaciju, neki kažu da su napravili test, a neki kako njih nitko ništa nije pitao... Poslali smo upit Stožeru civilne zaštite kako bismo barem ovim putem objasnili koja je logika računanja 10 dana s početkom i krajem samoizolacije. Sve kako se slična nevolja ne bi ponovila još nekome, unatoč želji da ispuni svoju obvezu i ispoštuje propise.

Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.