Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije objavljuje najnovije informacije o broju oboljelih i borbi s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj. Konferenciju pratite uživo na DNEVNIK.hr

U Hrvatskoj je potvrđeno 18 novih slučajeva zaraze, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš. Ukupno su dosad zaražene 1832 osobe, a od petka su zabilježena tri nova smrtna slučaja - dva u Splitu i jedan u KB-u Dubrava gdje je preminula ženska osoba. Izliječeno je još 15 ljudi, čime se ukupan broj ozdravljenih popeo na 615.

Beroš je otkrio da se od petka testiranje ljudi može obavljati i u Puli, čime je osiguran još jedan punkt za epidemiologe.

Pet novih odluka o mjerama zaštite

Načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović izvijestio je da je danas doneseno pet odluka vezanih uz ranije propisane mjere. Za 15 dana, točnije do 4. svibnja produljuje se mjera zabrane okupljanja i rada objekata poput kafića.

Mjere koje se odnose na prelazak granice produžuju se, ali napušta se model organiziranih konvoja. Božinović je kazao da će vozači kamiona na granici dobiti potvrdu da smiju voziti samo autocestama i zaustavljati se na točno određenim mjestima.

Uvodi se i izvanredna teretna pomorska linija na relaciji Zadar-Ancona.

Kada je riječ o mjeri zabrane napuštanja prebivališta, odlučeno je da će lokalni Stožeri civilne zaštite Nacionalnom stožeru podnositi prijedlog da o slobodnom kretanju građanja na teritoriju pojedine županije.

''U slučaju da se u nekoj županiji pojavi novo žarište, mogu se donijeti posebne epidemiološke mjere za tu konkretnu općinu ili županiju'', objasnio je Božinović. Sve ove odluke o mjerama na snagu stupaju od ponoći.

''Bitno je znati da i kad se krene s popuštanjem mjera to ne znači sve i odjednom. Primjenjivat će se etapni pristup gdje će se procjenjivati jesu li mjere koje su se popustile dovele do povećanja broja oboljelih, što će dovoditi i do korekcije. Svako popuštanje povećava rizik i zato je u toj sljedećoj fazi za stožer vrlo bitno da prati epidemiološku situaciju'', istaknuo je Davor Božinović.

Capak: Brojka je dobra, ali opasnost nije prošla

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak istaknuo je da je Hrvatska ovako povoljnu brojku imala krajem ožujka. ''To je epidemiološki jako dobro. Međutim, trebamo imati u vidu činjenicu da smo prije 8 dana imali brojku od 88, a onda i od 66. Podsjetit ću da su oboljeli imali svoje kontakte. Moramo imati u vidu da opasnost još nije prošla'', rekao je Capak.

Dodao je i da je mobilnost jedan od ključnih faktora ove bolesti, zbog čega se kretanje i ograničilo. Poručio je da će se o daljnjem popuštanju mjera pomno razmišljati.

''Razmatra se i pitanje javnog prijevoza. U jednom momentu ćemo ga pustiti, ali to neće biti kao što je bilo dosad. Bit će propisane stroge mjere dezinfekcije i socijalnog distanciranja'', kaže ravnatelj HZJZ-a.

Capak o premještanju karantene u Zagrebu

Na pitanje o tome kako se odlučuje koji je objekt povoljan da ga se proglasi karantenom, Capak objašnjava da takvu odluku donose županijski Stožeri. ''Mi smo objasnili sa svim detaljima kako karantena treba izgledati i županijski stožeri su na temelju tome odredili koji objekti mogu biti karantena'', rekao je Capak.

Poručio je da ne može komentirati odluku Grada Zagreba o premještanju karantene u privatni hotel, kao niti obrazloženje da je to učinjeno zbog blizine Arene Zagreb, gdje se trebalo smještati oboljeli. "To može biti povoljan faktor, ali ne znam je li presudan u ovom slučaju", kaže Capak.

Davor Božinović čestitao je svima koji su sudjelovali u uspješnom skidanju oštećenog vrha sjevernog tornja zagrebačke katedrale.