Dnevnik Nove TV donosi i nastavak priče oko iznenadne promjene odluke o lokaciji karantene u Zagrebu o čemu smo prvi jučer ekskluzivno govorili u našem Dnevniku. Odjednom zagrebačka karantena za osobe u samoizolaciji na Sljemenu nije dobra.

Sada je nova karantena u hotelu I. Hotelu u privatnom vlasništvu. Gradski stožer o tome javnost nije obavijestio, a upravo radi građana i postoji karantena. Po kojim kriterijima, s kojim troškovima - ima li tu pogodovanja i tko će sve to platiti?

Evo kako nadležni objašnjavaju razloge seljenja.

"Zbog praktičnih razloga. Zbog otežanog prometa sljemenske ceste do gore do Tomislavca, zbog brojnih intervencija hitnih koje smo imali jer ljudi nisu bolesni od Covida da se razumijemo, imaju drugih zdravstvenih tegoba", kaže Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Nakon 20 dana funkcioniranja karantene na Sljemenu preko noći se promijenio stav.

"Ja vjerujem da su postojali neki da je logistički teško doći gore, ali ti razlozi su bili potpuno isti prije tri tjedna i sad. Tko je tada donosio odluku i zašto je taj javni novac bilo gradski ili državni bačen u vjetar", smatra Tomislav Tomašević iz Zagreb je naš.

Mnogi iz gradske oporbe ne vjeruju u objašnjenje koje je pruženo. Neki za preseljenje gradske karantene nisu ni čuli. To što je odjednom karantena preseljena u prvatni hotel dodatno im budi sumnju da nije sve čisto.

"To je gradski hotel nema dodatnih troškova i onda se krenulo s pripremama za karantenu, i onda se tri tjedna nakon nakon što je bandić preuzeo gradski stožer odlučio da to ipak bude u privatnom hotelu", kaže Tomašević.

"Pa ćemo vjerojatno ostaviti onaj novac tamo koji je bio utrošen u svrhu karantene i od prijatelja ćemo iznajmiti hotel, privatni hotel na području grada zagreba gdje će vjerojatno uvijeti biti puno bolji", dodaje Renato Petek, nezavisni gradski vijećnik.

"Pa vjerujemo kako će stožer, gradski stožer, koji je donio tu odluku, moći to i obrazložiti na najbolji mogući način", kaže Kazimir Ilijaš (HDZ).

Da se do Tomislavca može vrlo teško ili nikako stvarnost je koja traje gotovo godinu dana od kada grad gradi žičaru. Cesta je stvaki dan zatvorena do 16 sati jer nemoguće mimoići se s drugim vozilima, cesta je prokopana zbog radova i preuska, tako ni mi nismo mogli doći gore do Tomislavca.

Je li Holdingovu podružnicu Vladimir Nazor ta operacija koštala oko pola milijuna kuna a dodatno sad moraju platiti i dezinfekciju - iz grada nisu odgovorili. No znaju kome ide konačan račun.

"I Tomislavov dom, i hotel I je mobilizirala država. Onaj tko je mobilizirao, plaća troškove", kaže gradonačelnik Milan Bandić.

Točno gradonačelniče, ali na zahtjev vašeg gradskog stožera. A koja je cijena?

Upitali smo privatnu tvrtku, u čijem je vlasništvu hotel I, kada su dobili obavijest o mobilizaciji hotela za potrebe karantene i također smo ih pitali i kolika je cijena smještaja koju fakturiraju nadležnim službama. Međutim, odgovorili su nam da se obratimo nacionalnom stožeru za civilnu zaštitu.

I jesmo. Damir Trut nam govori kako je 51 objekt na razini Hrvatske mobiliziran. Od silnih gradskih i državnih nekretnina, pitali smo ga koliko ih je u privatnom vlasništvu.

"Zaista ne znam taj podatak, pretpostavljam da ih sigurno ima i pretpostavljam da ih više ima u privatnom vlasništvu", rekao nam je Trut.

U ovih mjesec i pol bilo je 3500 noćenja po karantenama.

"Mogu vam reći odnos jednog hotela, jer sam to provjeravao, znači koji je imao tisuću i nešto kuna noćenje, fakturira trošak, znači tu je i hrana i spavanje 300 kuna", pojašnjava Trut.

Tvrdi neće biti većeg troška za državnu, odnosno za nas. Koliko se utrošilo za Tomislavac ne zna jer još nije dobio fakturu.

"Ne ništa se nije posebno ulagalo, Tomislavac je imao sve uvjete za takav smještaj osim što se napravila dezinfekcija cjelokupnog prostora", rekao je Trut.

Zašto je Tomislavac bio in i odjednom postao out? Upitali smo gradonačelnika je li možda na pospisu nekretnina koje će grad prodavati?

"To će biti pod 'D', pod 'A' će biti drugi oblik aktiviranja gradske imovine", kaže Bandić.

Govori o javno-privatnom partnerstvu i aktivaciji dionica. Dakle za Tomislavac itekako postoji plan, nije ga htio otkriti, ali ćemo za njega ubrzo doznati.

"Mi smo prije 12 godina bili htjeli startati s tim, pa kada su mi Holding uzeli onda nisam mogao to realizirati. A o tome ćemo za dva tjedna na posebnoj pressici", poručio je Bandić.

Koliko se novca utrošilo u više od 20 dana na neadekvatan smještaj na Tomislavcu, po kojim je kriterijima odabran baš hotel I, koliko stoje dezinfekcije i jednog i drugog prostora, koliko će stajati preseljenja i koliki će biti ukupni troškovi - a kome ide poseban profit - e za tu vrstu matematike svima u ovoj priči očito treba dodatno vrijeme.

