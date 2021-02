Ugostitelji su za ponedjeljak najavljivali otvaranje kafića kao izraz bunta i prosvjeda u kojemu su htjeli poručiti Vladi i Nacionalnom stožeru da žele raditi. Mnogi od njih odustali su u posljednji trenutak odlučili biti i dalje strpljivi. No koliko još to mogu biti?

Sve manje brojke novozaraženih, hospitaliziranih i preminulih osoba, sve manje pacijenata na respiratorima - to su razlozi koji bi mogli dovesti do popuštanja epidemioloških mjera već za dva tjedna, barem su sve glasnija šaputanja o tom datumu. Veliki dio ugostitelja nadao se da bi već od 1. veljače mogli početi raditi, no Stožer je produžio mjere za još dva tjedna.

Mnogi od njih najavljivali su otvaranje vrata svojih kafića u znak prosvjeda u kojemu traže priliku za rad, ali su odjednom utihnuli. Rijetki vlasnici kafića, koji su se odlučili u ponedjeljak otvoriti svoja vrata, dobili su kazne. Andrija Klarić priveden je nakon što je, suprotno odlukama Stožera, otvorio svoju teretanu na zagrebačkoj Trešnjevci.

Čini se da se većina odlučila čekati još ta dva tjedna, do 15. veljače. Tada bi Nacionalni stožer trebao objaviti nove mjere.

Neslužbeno doznajemo kako bi s ovakvim brojkama i bez novog soja korone, svoja vrata 15. veljače mogli bi gostima otvoriti kafići i teretane.

Brojke najmanje od 28 rujna

U ponedjeljak je Stožer na presici izvijestio da u posljednja 24 sata imamo 94 novozaražene osobe, što je najmanje od 28. rujna. Ministar Davor Božinović na pitanje novinara o popuštanju mjera kazao je kako je epidemiološka slika povoljnija no prošlih tjedana.

"Nastavljamo promišljati o našoj epidemiološkoj situaciji, komunicirat ćemo o sljedećim potezima i nešto prije 15. veljače. Uzimajući sve u obzir, vidjet ćemo je li moguće raditi neke određene korekcije. Mi se svi tomu nadamo. Svi želimo da iz ovoga izađemo prije", rekao je Božinović.

Udruga Glas poduzetnika za srijedu je najavila okupljanje u Zagrebu. Više od 35 posto članova udruge su upravo ugostitelji pa je za pretpostaviti da će odaziv biti velik.