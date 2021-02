Andrija Klarić priveden je nakon što je, suprotno odlukama Stožera, otvorio svoju teretanu na zagrebačkoj Trešnjevci. Njegov potez komentirao je i Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, rekao je na konferenciji Nacionalnog stožera da je zasad dobio informaciju o samo jednoj otvorenoj teretani, onoj u Zagrebu.

Nije precizno odgovorio na pitanje što će se dogoditi vlasniku, ali i ljudima koji su jutros vježbali u njegovoj teretani. "Sve je predmet kriminalističkog istraživanja koje je upravo u tijeku. Ne bih želio spekulirati o tome koja je kazna i hoće li biti kazne. Činjenica je da postoji određeni zakonski okvir. Zakone smo nedavno mijenjali jer postoje situacije u kojima se mora pribjeći sankcioniranju ponašanja koja su rizična za širenje zaraze", rekao je Božinović.

Ministar je dodao da ova situacija nikome ne pada lako, ali misli da ljudi pokazuju racionalnost i odolijevaju pokušajima da se stvori dojam da epidemije nema, što je, kaže, veoma opasno.

"Hrvatska ima najmanje stroge mjere u Europskoj uniji, a u ovom trenutku imamo možda i ponajbolje brojke među zemljama članicama. Ali epidemija traje i ne možemo odustati od strogih mjera. Potpuno nam je jasno da je teško svima koji ne mogu raditi svoj posao u ovim vremenima i to nije nikakva samovolja ili izum hrvatskog Stožera. Barovi i teretane zatvoreni su diljem Europe i svijeta, a to nema nikakav drugi motiv osim usporavanja širenja infekcije. Mislim da svatko dobronamjeran to razumije", rekao je Božinović.

Nastavit će, kaže, intenzivno promišljati o našoj epidemiološkoj situaciji, "o tome što će nam donijeti u sljedeća dva tjedna ili manje, jer ćemo komunicirati o sljedećim potezima i prije 15. veljače". Nakon toga će vidjeti je li moguće raditi neke korekcije. Pritom je demantirao i glasine koje su stigle i do njega, da je Stožer donio odluku da se ugostiteljski objekti i teretane neće otvarati do svibnja.

"Ako se nastave ovi trendovi skloni smo raditi određene korekcije ukoliko se svi elementi zadovolje. Ne želim oduzeti nadu, zapravo se svi istome nadamo, ali tu je virus i pandemija", rekao je Božinović.

Branio je odluku kojom se kafićima i dalje brani prodaja kave za van. Ugostiteljski objekti, pa i kafići, su mjesta gdje ljudi dolaze da bi se zadržali, a ne samo da pokupe nešto i odu. Mislim da vam nije teško pretpostaviti situaciju u kojoj recimo Stožer kaže 30 tisuća objekata te vrste može početi raditi. To je procijenjeno još uvijek kao epidemiološki visokorizičan potez. Do njega će sigurno doći, ali pustite da sve ide svojim tijekom", poručio je ministar.

