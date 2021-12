Saborski zastupnici Mosta Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić pozvali su u petak još jednom građane da u preostala dva dana daju potpise za referendum o COVID potvrdama istaknuvši da je svaki potpis presudan, a ako se ne zapne, neće uspjeti prikupiti dovoljan broj potpisa.

"Nakon događaja u srijedu, kada smo neopravdano etiketirani od dijela oporbe najružnijim mogućim optužbama da parazitiramo na mrtvima, doživjeli smo najsnažniji mogući odaziv građana na naš referendum", rekla je Selak Raspudić podsjetivši da su do kraja skupljanja potpisa još dva dana.

Na konferenciji za novinare pored štanda Mosta na Trgu bana Jelačića istaknula je kako je svaki potpis presudan za promjenu načina upravljanja u pandemiji, dokidanje "stožerokracije" i ukidanje nelegalnih COVID potvrda.

Nino Raspudić pozvao je i one koji su protiv referendumskog pitanja da potpišu zahtjev kako bi se raspisao referendum pa onda neka glasaju protiv. "Svaki potpis je važan i ako ne zapnemo još jako danas i sutra, nećemo uspjeti", kazao je Raspudić.

"Frustracije i bijes u ljudima su ogromni i ovo što radimo je zadnji pokušaj da se to usmjeri kroz institucije, promjenu zakona i Ustava, u protivnom ostaje samo ulica, ekstremizam i nasilje, s čim mi ne želimo imati ništa", poručio je.

Diskreditacija Mosta je politički kukavičluk

Pokušaje diskreditacije Mosta na temi cijepljenja supružnici Raspudić su nazvali "političkim kukavičlukom".

"Ne slušajte političare kada vam govore o cijepljenju, većina njih o tome nema blagog pojma, a temu isključivo iskorištavaju za samopromociju. Kada donosite odluke o cijepljenju i zdravlju, slušajte isključivo struku, a najbolje svoje obiteljske liječnike i u dogovoru s njima odlučite želite li se cijepiti", poručila je građanima Selak Raspudić odbacivši tvrdnje da su antivakseri.

"Ne samo da nismo antivakseri nego smatramo da je neprimjereno nazivati ikoga antivakserom, uličarskim i kolokvijalnim terminom koji omalovažava i dehumanizira bilo koje ljudsko biće koje ima dostojanstvo", rekla je.

Nino Raspudić ustvrdio je da su izloženi svakakvim pritiscima i da su svi protiv Mosta, od vladajuće garniture do saborske ljevice - od Milorada Pupovca do Dražena Keleminca, od Velimira Bujanca do Borisa Dežulovića, a nisu im skloni ni mediji.

"Već ovo što smo napravili je velika pobjeda, nećemo odustati te je naša savjest u tom smislu mirna, siguran sam da će građani to prepoznati bez obzira hoće li biti broj potpisa iznad ili ispod 368 tisuća", poručio je.