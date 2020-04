Mobilizirani su povjerenici i zamjenici Civilne zaštite Grada Splita u svim gradskim kotarima i mjesnim odborima, priopćili su iz tog grada.

"Od sutra, 6. travnja, povjerenici i zamjenici povjerenika Civilne zaštite Grada Splita u svim gradskim kotarima i mjesnim odborima sudjelovat će u nadzoru provođenja mjera, odluka i uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite. Oni će se u nadzoru pridružiti ranije angažiranim operativnim snagama JVP Split, HGSS-a te komunalnih i prometnih redara koji surađuju s Prvom i Drugom policijskom postajom Split te Prometnom policijom", poslali su priopćenje iz Grada Splita.

Kažu kako su mobiliziranjem povjerenika i zamjenika aktivirane sve sastavnice Stožera civilne zaštite Grada Splita. Odluku o mobilizaciji donio je Stožer 1. travnja. Tada su također mobilizirane i dodatne snage iz redova gradskih komunalnih službi.

"Članovi postrojbe opće namjene Civilne zaštite mobilizirani su ranije za potreba funkcioniranja karantene na Duilovu. Trenutno ih je mobilizirano 36, a u postupku mobilizacije još su 84 člana za potrebe ophodnje i nadzora mjera i odluka", kažu u Splitu.

Napominju kako Gradski Stožer civilne zaštite razmatra i mogućnost otvaranja tržnica i drugih prehrambenih trgovina, poput prodaje ribe i zdrave prehrane, pod uvjetom da se to organizira uz održavanje socijalne distance i poštivanje drugih mjera. O tome su već razgovarali s Nacionalnim stožerom.

Kažu da u Splitu zadnjih dana nije bilo kršenja mjera i uputa Nacionalnog stožera te da provode sve mjere Stožera i HZJZ-a.

"Od Nacionalnog stožera gradski Stožer zatražio je prijelazni period za one koji još nisu dobili sve alate za izdavanja e-Propusnica, odnosno dok se ne otklone sve tehničke poteškoće. Podsjećamo, najava je kako od sutra, 6. travnja 2020. godine vrijede samo e-Propusnice, no zbog zagušenosti sustava i nemogućnosti ishodovanja istih, od Nacionalnog stožera zatraženo je produljenje roka za “stare“ propusnice za one koji nisu u mogućnost ishodovati e-propusnice", zaključuju.