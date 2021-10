Štite li cjepiva dobro ili loše i kako obuzdati četvrti val pitanja su na koja je u Dnevniku Nove TV odgovarao predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva Miroslav Venus.

Koliko ustvari štite cjepiva protiv koronavirusa objasnio je predsjednik Hrvatskog epidemološkog društva Miroslav Venus.

''Definitivno štite i to je neprijeporno dokazano u visokom postotku od težih oblika i od smrti, ali u nešto manjem obliku od zaražavanja, ali nisu samo cjepiva bitna. Ona su bitna karika, ali gdje su sve ostale epidemiološke mjere kojima pričamo već više od godinu i pol? U kombinaciji s tim mjerama i cijepljenje postići ćemo rezultate'', kazao je.

''Ljudi su zbunjeni''

Osvrnuo se i na izjave Gordana Lauca rekavši da takve izjave izrazito štete. ''Ljudi su zbunjeni. Mi svakodnevno cijepimo, ljudi nam dolaze i interesiraju se. Naravno da ih ovo sve zbunjuje. Ja sam uvijek za to da se znanstvenici međusobno sukobe, ali nisam za to da izlaze van s tim kontradiktornim tezama jer to zbunjuje ljude'', smatra.

Kaže da je propuštena prilika za stjecanje kolektivnog imuniteta. ''Mi smo propustili povijesnu priliku za kolektivni imunitet. Sad se dogodila mutacija, dogodio se delta soj koji je izrazio zarazan i naravno da su i ti postotci niži'', rekao je.

Brojke rastu: Hoćemo li uskoro COVID potvrde trebati i za odlazak u kafić, restoran, shopping centar? Capak - ''Ništa od toga''

Kada je riječ o širenju upotrebe COVID potvrda, Venus kaže da se treba gledati gdje su najveća žarišta. ''Ako su žarišta, na primjer, noćni klubovi, onda ih tamo treba koristiti. No to nas vraća na pitanje – držimo li se sada COVID potvrde koje su u upotrebi ili ih izbjegavamo? Pridržavamo li se mi mjera? Naravno da trebaju strože kontrole i u nekim situacijama treba i penalizacija. Ja sam liječnik i za edukaciju sam, ali u nekim je situacijama treba pokazati oštrinu'', kazao je predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva.

Slikovito je odgovorio na pitanje o dnevnom broju preminulih od koronavirusa. ''Mi kao da smo počeli pisati recke. Zamislite da izgori u nekoj stambenoj zgradi 23 ljudi ili da se surva autobus s 23 osobe, i to svaki dan. Pa mislim da bi svi skakali. A ovako to samo nekako predbilježimo'', zaključio je.

