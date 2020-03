Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je raspored nastave na daljinu.

Na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen je raspored nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu. Uz to, objavljeni su i rasporedi emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

Ministarstvo će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

"Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost. Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na kurikulum@mzo.hr kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno", poručili su iz ministarstva.

Razreda nastava organizirana je u suradnji s Hrvatskom televizijom na 3. programu pod nazivom Škola na Trećem, a odvijat će se po kurikulumima i nastavnim programima svaki dan.

Nastava za prvašiće počinje u 8 sati ujutro, za druge razrede u deset sati, za treće u 13, a za četvrte razrede u 16 sati. Viši razredi osnovne škole i srednjoškolci online nastavne sadržaje moći će pratiti i putem Sportske televizije.

Sadržaji za pete razrede emitiraju se u terminu od 8 do 9.30 sati i to matematika, hrvatski, priroda, engleski i njemački. Šesti razredi od 9.30 do 10.45 mogu pratiti sadržaje iz povijesti, matematike, prirode, engleskoga i njemačkog.

Nastava za sedme razrede na programu je od 10.45 do 11.50, a emitiraju se sadržaji iz matematike, hrvatske, biologije i geografije. Za osmaše TV-škola počinje u 11.50, a završava u 12.45, a moći će pratiti hrvatski, matematiku, biologiju, engleski i njemački.

Maturanti na Sportskoj televiziji mogu pratiti sadržaje iz matematike, hrvatskoga, geografije, engleskog i njemačkog i to od 12.45 do 14 sati. Na poveznicama na stranicama ministarstva može se vidjeti i koji su točno sadržaji dostupni za koje razrede.