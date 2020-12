Na sjednici Vlade u ponedjeljak donesena je odluka da srednjoškolci od ponedjeljka, 14. prosinca prijeđu na online nastavu.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs razgovarao je sa svim županima o korekcijama prvotnih planova u vezi škola. Od ponedjeljka će sve srednje škole prijeći na online nastavu. U Istri se maske vraćaju u čionice.

U srednjim školama zaraženo je 0,6 posto. Ministar Fuchs u Dnevniku Nove TV je kazao da je u osnovnim školama pozitivno 0,4 posto. "To je ono što smo dobrim dijelom i očekivali u Ministarstvu znanosti i obrazovanja", rekao je Fuchs.

"Mišljenja epidemiologa i struke su u posljednje vrijeme intenzivirana oko toga kako bi se novim mjerama trebali smanjiti kontakti unutar javnog transporta. To je jedan od primarnih razloga zašto županije žele prijeći na online nastavu u zadnjem tjednu školske godine", kazao je Fuchs.

"Čekamo još njihove odluke u konzultacijama županijskih čelnika, osnivača, ravnatelja i epidemiologa na lokalnoj razini", dodao je Fuchs i rekao da će tijekom ovog tjedna evidentirati želje župana. "Stvari idu u tom smjeru", istaknuo je Fuchs.

Navodi da je razgovarao sa županima. "Htio sam čuti kakva je situacija kod njih. Kad su bili na sastanku s premijerom Plenkovićem, dosta ih je bilo mišljenja da prijeđu posljednja tri dana, no u međuvremenu je došlo do kristaliziranja mišljenja o tome da se zahvati cijeli tjedan", objasnio je Fuchs.

Za vježbe u radionicama i kod poduzetnika kaže kako se radi o posljednjem tjednu.

"Nakon toga dolaze školski praznici. Mi smo pomaknuli školske praznike za tjedan dana i to će ostaviti djecu izvan škola do 18. siječnja. I to je poprilično dugo razdoblje u kojem će škole ostati bez učenika. Neće biti prevelikih gužvi, da se eliminira i ta komponenta koju epidemiolozi stavljaju kao jednu od važnih u javnom transportu", rekao je Fuchs.

"Onda ćemo vidjeti da se pojavljuju određeni efekt. Što se tiče strukovnih škola, tjedan dana nadam se da će moći organizirati praktični dio", kazao je Fuchs.

"Sjetimo se okolnosti kad se nitko nije pitao što je s praktičnom nastavom, a nije bilo lockdowna ili COVID-om i posebnim mjerama, a to je prošle godine kad je bio štrajk i kad su učenici bili mjesec dana izvan nastave", objasnio je Fuchs.

Za ocjenjivanje eseja na maturi kaže kako ne bi bilo korektno da se takva odluka mijenja unutar godine.

"Mi smo pokrenuli postupak konzultacija sa svim katedrama hrvatskog jezika i institucijama koje su značajne za donošenje takvog mišljenja. Ukoliko one nam daju svoja relevantna mišljenja na osnovu kojih možemo donijeti odluku, onda bi se ocjenjivanje eseja uvelo u maturu sljedeće godine", zaključio je Fuchs.

