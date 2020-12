Hrvatska danas ima 1886 zaraženih. U bolnicama se liječi 2629 pacijenata, od čega ih je na respiratoru 277. Preminulo je 59 osoba. Po incidenciji zaraze, od nas je u Europskoj uniji lošiji samo Luksemburg. Korona i dalje najviše problema stvara na sjeveru zemlje. Varaždinska i Međimurska županija smjenjuju se na tronu najgorih u Europi.

Župan Varaždinske županije Radimir Čačić potvrdio je kako posljednja tri dana imaju stagnaciju broja novooboljelih, no rekao je i kako je još uvijek kompletna situacija daleka od idealne te da se situacija vrlo brzo može promijeniti.

Varaždin je već dva tjedna u mini lockdownu, a bilježe li tamo pad oboljelih i kakvo je stanje u bolnici, kazao je u Vijestima Nove TV ravnatelj Opće bolnice Nenad Kudelić.

Kako je rekao, u Općoj bolnici Varaždin u posljednja tri dana bilježe stagnaciju i stabilan broj hospitaliziranih oboljelih od koronavirusa.

"To možemo dijelom pripisati mjerama koje su stupile na snagu prije dva tjedna, no pravi učinak na bolnički sustav ćemo vidjeti tek kasnije. Činjenica je da na području Varaždinske županije iz dana u dan, unazad nekoliko dana, postoji manji broj novootkrivenih, ali ta brojka će se reflektirati na zdravstveni sustav, odnosno na bolnički sustav tek kroz 10 do 15 dana", rekao je Kudelić.

"Trenutno na bolničkom liječenju imamo 258 pacijenata, što je 14 manje nego prije tri dana. Još uvijek imamo slobodnih kreveta. Na sve tri lokacije koje imamo, osigurali smo 304 kreveta za prijem bolesnika", dodao je Kudelić i dodao da medicinskog osoblja kronično nedostaje.

"Na današnji dan, 102 djelatnika Opće bolnice Varaždin su pozitivna na koronavirus, a 23 su u samoizolaciji. Od toga - radi se o 83 medicinske sestre i 13 liječnika. Zahvaljujući pomoći Ministarstva zdravstva i Kriznog stožera, u Opću bolnicu Varaždin došlo je 35 medicinskih sestara, praktički iz svih bolnica diljem Hrvatske", rekao je Kudelić i dodao da se radi o sestrama iz Koprivnice, Virovitice, Požege, Nove Gradiške...

Šatori samo za pacijente u tranzitu

Ističe da bi bez te pomoći teško mogli. "83 sestre nam danas nedostaju, 35 smo dobili za ispomoć. Da nismo dobili, mi s 80 sestara ovako veliki broj pacijenata ne možemo zbrinuti", naveo je Kudelić.

Prvi su u Hrvatskoj počeli smještati ljude u tranzitne šatore. "Mi šatore ne koristimo kao stacionarni smještaj nego kao povremeni, privremeni smještaj, u slučaju da u određenom trenutku postoji velika opterećenost hitne službe i to se mijenja iz trenutka u trenutak. U ovom trenutku nema potrebe da se vojni šatori koriste kao stacionarni smještaj", rekao je Kudelić.

Navodi da bi se bolnički sustav mogao vratiti u normalu, onako kako je bio prije dva mjeseca, tek za minimalno iduća dva mjeseca.

"Nažalost, nas očekuje i dalje jedno teško razdoblje, bez obzira što je broj novootkrivenih manji, on je još uvijek veći od 200. Ako znamo da otprilike 10 posto tih pacijenata zahtijeva bolničko liječenje, nas u narednom razdoblju očekuje veliki pritisak i veliki broj pacijenata", zaključio je Kudelić.

Dramatično obraćanje varaždinskog župana: "Najodgovorniji u državi svjesno su lagali, sigurno nisu tako glupi. Za to se snosi odgovornost!"

Prelaze li srednjoškolci na online nastavu? "Razgovori su upravo u tijeku, korigirat će se prethodni planovi"

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr