Građani se pitaju - treba li se dezinficirati ambalaža koju iz trgovina unesu u svoju kuću ili pak onu koja im stiže na kućnu adresu nakon kupnje internetom. Kojim sredstvima i kako? Treba li skidati rukavice i masku prije ulaska u stan?

Nadležni upozoravaju kako je potrebno više razmišljati o tome s koliko smo ljudi bili u trgovini i na kojoj udaljenosti te najavljuju objavu uputa za borbu protiv virusa.

Više o tome zna načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva dr. Maja Grba Bujević, s kojom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

"Uz sve mjere koje smo dosad komunicirali, odlučili smo preporučiti i kako bi se trebalo ponašati nakon što izvana dođemo kući. Bilo bi jako dobro kad bismo odjeću u kojoj smo došli stavili da se provjetri i ne stavljali je potom primjerice na krevet, nego negdje drugdje. Nadalje, cipele bi trebalo ostaviti na ulazu, a ne hodati u njima po stanu, ali vjerujem da tako već radi većina ljudi. Ako ste bili u šetnji s kućnim ljubimcem, po povratku bi mu trebalo oprati šape, i dezinficirati, kao i nama ruke. Kad uđete izvana, trebalo bi stvari koje ste donijeli spustiti na pod i odmah oprati ruke. Voće bi također bilo dobro oprati, a ako ga kuhate, primjerice za kompot, onda nema opasnosti od virusa", kazala je Grba Bujević.

Izrazila je zadovoljstvo što su se građani sada disciplinirali te dodala kako to primjećuje i kod vlastite obitelji. "Vidi se da su nas ljudi poslušali, jako mi je to drago", kazala je.

Vezano uz zarazu u KBC-u Sestara milosrdnica, gdje je više od 200 ljudi u samoizolaciji, istaknula je kako epidemiolozi istražuju kontakte zaraženih, što je jedna od ključnih stvari u suzbijanju epidemije. "Kažu da su na dobrom putu da polove sve kontakte, tako ćemo zaustaviti širenje zaraze."

Navela je kako su pred nama ključni tjedni. "Vidjet ćemo što će se dogoditi nakon one nesreće od potresa. Od subote, nedjelje jako ćemo pratiti brojeve. Ako to poraste, bit će posljedica puno kontakata. Iduća dva, tri tjedna moramo paziti kako nam se uspinje broj zaraženih. Danima već bilježimo slične brojke, krivulja nam je položena, a ne uspravna i to je dobro."

Ponovno je istaknula kako će nepridržavanje postojećih mjera za sobom povući proglašavanje novih, još rigoroznijih. Što se tiče Murtera, koji je u karanteni i jedno je od žarišta zaraze, kazala je kako nisu uočili neko takvo slično žarište, ali da pomno prate gdje se ljudi grupiraju. "Ako bude trebalo, ići ćemo sigurno na oštre mjere, kao što su one na Murteru."

