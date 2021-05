U Hrvatsku uskoro dolaze kućni testovi na koronavirus. Jedan test će koštati oko 100 kuna, a točnost bi trebala biti oko 98 posto.

Kućno testiranje na koronavirus trebalo bi izgledati ovako: osam kapi otopine stavite u epruvetu. Zatim u to ide štapić kojim ste uzeli bris, okrenite u otopini od tri do pet puta i ostavite jednu minutu. Izvadite, epruvetu zatvorite i otopinu koristite kao testni uzorak na pločici za očitavanje rezultata. Nakon 15 do 20 minuta vidite rezultat.

"To su screening testovi. Oni su zapravo osmišljeni tako da su pozitivni u prvih pet dana bolesti. Moraju imati osjetljivost više od 90 posto i specifičnost više od 97 posto. Drugi moment koji je bitan jest kako se vadi uzorak - ovaj test koji će doći u ljekarne je predviđen i za bris nosa, bris nazofarinksa i orofarinksa, s time da moramo reći da je bris nazofarinksa najosjetljiviji i ako se pravilno uzme bris povećavamo mogućnost da pozitivne osobe detektiramo'', rekla je Dolores Peruč, voditeljica mikrobiološkog odjela NZZJZ-a PGŽ.

Sav alat za testiranje dolazi u paketu. Prema najavama prodavat će se u ljekarnama bez recepta. Cijena - oko 100 kuna.

''Ovaj koji prvi sada dolazi i ovi koji će doći nakon njega koriste se u svim državama članicama EU-a'', govori Ivana Šipić Gavrilović, glasnogovornica HALMED-a.

Iako proizvođač kaže - točnost je iznad 98 posto, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuje da je on tek smjernica.

''U niti jednoj zemlji EU-a se ti takozvani samotestovi ne priznaju za dijagnostiku nego ukoliko sami sebi dokažete da ste pozitivni onda trebate napraviti dijagnostički test, ako ste negativni u uputstvima vam piše da taj test nije dokaz da ste negativni'', komentirao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Za znatiželju ili potrebu, evo kada stiže u prodaju.

''Oni će vjerojatno idući tjedan se pojaviti u veledrogerijama, a onda i kod nas u ljekarni. Nekog velikog interesa u zadnje vrijeme nismo imali, neki sitni upiti ipak postoje, vjerojatno od ljudi koji putuju'', izjavila je Gordana Kaštropil, magistra farmacije.

No, preko granice vodi samo službena potvrda i PCR ili antigensko testiranje odrađeno u zdravstvenim ustanovama od strane stručnjaka.

