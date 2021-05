Nacionalni stožer od 11 sati ima konferenciju za medije koju uživo možete pratiti na DNEVNIK.hr-u.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Nacionalni stožer objavit će najnovije informacije o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj.

Na konferenciji prošlog petka ministar Davor Božinović kazao je kako je Stožer donio odluku o produženju mjera na nacionalnoj razini.

"Iako bilježimo pozitivan trend, smatramo da još nije došlo vrijeme za ublažavanje mjera na nacionalnoj razini. Jedina je promjena u odluci o privremenoj zabrani ograničavanja prelaska granice, gdje se izuzeće od obveze PCR-a ili karantene za preboljele produžava na 6 mjeseci od cijepljenja. Zagrebački je stožer tražio produljenje mjera koje su na snazi, i to do 31. svibnja. Do određenog popuštanja može doći od 1. lipnja", rekao je Božinović.

Cijepljen svaki treći građanin

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u četvrtak je objavio kako je u Hrvatskoj barem jednu dozu cjepiva primila 1.109.161 osoba, a s dvije doze cijepljeno je 341.008 osoba. Time je 27 posto ukupnog stanovništva, odnosno 33 posto odraslog stanovništva cijepljeno najmanje jednom dozom.

U zemlji je jučer bilo manje od 700 novih slučajeva zaraze, uz 36 preminulih osoba. Trend pada broja novozaraženih se nastavlja, a smanjuje se i broj pacijenata u bolnicama, kao broj osoba na respiratoru.