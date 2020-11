Hrvatska ulazi u mali lockdown. Nove mjere na snagu stupaju ove subote, a trajat će do 21. prosinca. Zatvaraju se kafići, restorani, teretane, nema više svadbi ni sajmova. O novim mjerama s članom Nacionalnog stožera razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus.

Baus je pitala Capaka je li mu žao što mjere nisu donesene ranije jer danas imamo 4000 novozaraženih. "Mi smo uzeli strategiju da kontinuirano pratimo situaciju i donosimo odluke. Prije mjesec dana smo donijeli paket mjera kojim smo usporili rast. Računali smo da će to biti dovoljno, ali u zadnja tri tjedna imamo porast. Sad smo došli do zaključka da trebamo nove mjere", odgovorio je.

Novi set mjera donesen je i u nedjelju, a na pitanje što se dogodilo u posljednja tri dana da su donijeli novi paket Capak kaže da smo u ovom tjednu imali 15-postotni rast novozaraženih, dok je prije toga rast bio relativno blag.

"Imali smo izravnanje krivulje, a sad je opet skočila prema gore", rekao je te ponovio da stožer kontinuirano prati situaciju. "Nadamo se da će temeljem ovih mjera padati broj novozaraženih. Ako to bude silazni trend onda će nam biti lakše donijeti odluku o popuštanju određenih mjera", kazao je na pitanje što bi trebalo biti da se mjere popuste nakon 21. prosinca.

Istra traži popuštanje mjera za ugostitelje jer stoji bolje od ostatka zemlje, no izgleda da im to neće proći. "Nacionalni stožer donosi mjere koje su primjenjive na sve, a lokalni mogu donijeti samo strože. Moj komentar bi bio da iako Istra stoji najbolje od županija, incidencija u Istri je oko 570 dok je prosječna incidencija za Hrvatsku 910, što znači da je njihova situacija puno povoljnija, no ipak je ta incidencija zaraze 11 i pol puta veća od one koju je EU odredila da ulazi u crvenu zonu. Mi smo svi u crvenoj zoni. Uključujući cijelu Europu", rekao je Capak te istaknuo da je sad vrijeme da se apliciraju strože mjere.

Rezultati brzih antigenskih testova ne pribrajaju se dnevnom broju novih slučajeva jer ih Svjetska zdravstvena organizacija i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti ne priznaju u svojoj definiciji. O tome se trenutno raspravlja, a sad se priznaje samo PCR test. Capak kaže da se brzi testovi provode kao mjera za što brže stavljanje zaraženih u samoizolaciju.

Cjepivo će u Hrvatsku stići čim bude registrirano u Europskoj agenciji za lijekove, kaže Capak te dodaje da je teško reći kad bi to moglo biti, ali očekuje se da će doći u prosincu.

