U subotu 28. studenog na snagu stupaju nove epidemiološke mjere koje će biti na snazi do 21. prosinca. Donosimo detalje kako će nam izgledati društveni život iduća tri tjedna.

Od subote se zatvaraju svi kafići i restorani. Dopuštena je jedino dostava hrane i to po radnom vremenu restorana iz 2019., prije korone. Noćni klubovi zatvoreni su još od prošlog vikenda i tako će i ostati.

Na snazi će i dalje ostati mjera zabrane prodaje alkoholnih pića od 22 sata do 6 sati ujutro kako bi se suzbila noćna druženja po stanovima, kućama i vikendicama.

No javna okupljanja neće se do kraja zabraniti. Na njima i dalje može biti do 25 osoba, s maskama i na otvorenom ako je nemoguće držati razmak.

Svadbene svečanosti se zabranjuju, a na pogreb može 25 osoba, bez fizičkog izražavanja sućuti. Na ostalim privatnim okupljanjima i proslavama, poput krštenja, rođendana, obljetnica, može biti do 10 osoba.

Iščekivanje Božića ipak neće proći u blještavilu lampica na klizalištima uz kućice s kobasicama i kuhanim vinom. Nove mjere zabranjuju sajmove i druge gospodarske i turističke događaje na kojima se prodaju proizvodi.

No u crkve na mise će se u vrijeme Došašća ipak moći. Ali samo do 25 osoba, istaknuo je premijer.

Ipak preporuka je da se misna slavlja služe putem televizije, radija i interneta.

A škole, oko kojih su se posljednjih dana lomila koplja, ipak ostaju otvorene. I osnovne i srednje.

Lokalni stožeri doduše mogu odlučiti o prelasku na B ili C model nastave na daljinu. S druge strane, obustavljaju se škole stranih jezika i plesne škole, dok će u autoškolama teorija biti online, a vožnja samo do 45 minuta s maskama.

Postrožit će se mjere i u javnom prometu. Autobusi, vlakovi, tramvaji smiju primiti do 40 posto ukupnog kapaciteta putnika.

Tu bi odluku trebao pratiti veći broj dnevnih linija. Vozači i putnici moraju nositi maske. Sve će pojačano kontrolirati inspektori civilne zaštite i policija.

Trgovine i trgovački centri i dalje ostaju otvoreni. I to do najviše 22 sata. Trgovci moraju jasno istaknuti koliko kupaca može ući u trgovinu i taj broj ne smije se premašiti. Računica je 4 četvorna metra po osobi. Morat će provoditi svakodnevno čišćenje prostora, osigurati dovoljno punktova za dezinfekciju ruku i redovito provjetravati prostorije.

A vrata kasina i automat klubova i dalje će ostati zatvorena dok će se industriji igara na sreću obustavom rada pridružiti i kladionice koje se također zatvaraju.

Kulturne događaje Stožer nije prepoznao kao rizične dokle god je na njima 25 osoba.

Tako kina, kazališta i muzeji ostaju otvoreni, no bez konzumacije hrane i pića, pa kokica uz film više nema.

Zabranjuju se i izvedbe zborova i orkestara, te svih amaterskih KUD-ova, amaterskih sastava i družina.

Nema više ni opera i mjuzikala jer se pjevanje pokazalo problematično.

Što se tiče sporta zatvaraju se teretane, fitness i rekreacijski centri.

Trenirati mogu samo sportaši prve, druge i treće kategorije u pojedinačnim sportovima i seniorske ekipe u najvišem stupnju natjecanja. Sve to bez gledatelja.

Što sve još ostaje otvoreno u usporedbi s potpunim zatvaranjem na proljeće? Frizerski, pedikerski i drugi saloni, masaže i drugi uslužni obrti. I dalje će se moći kod krojača, postolara, urara, zlatara što je bilo zabranjeno u travnju.

I Hoteli i kampovi ostaju otvoreni, a njihovi će restorani, za razliku od ostalih, moći posluživati hranu unutar svojih prostora, no isključivo za svoje goste.

Mjere će se i nakon Božića po potrebi produljiti, a nije isključeno i da će se još postrožiti.

