Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odgovarao je na pitanja građana i ponovio je da su idući tjedni ključni. Otkrio je koji su mogući scenariji završetka krize.

Čelnik Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak naglasio je da su dopustili otvaranje tržnica, ali uz strogo poštivanje mjera distanciranja. ''To će biti malo drukčije tržnice od onih na koje smo naviknuli. Ako bude problema, uvijek možemo opet zatvoriti. Nadam se da do toga neće doći jer želimo pomoći domaćim proizvođačima'', rekao je.

Ponovio je da je bilo kakva prognoza nezahvalna. ''Sljedećih nekoliko dana i tjedana ključno je za epidemiološku situaciju u Hrvatskoj'', naglasio je odgovarajući na pitanja gledatelja N1 televizije.

Je li konačno rješenje kolektivni imunitet?

''Svi koji su govorili da je to rješenje tu su teoriju napustili jer je bolest nepredvidiva i smrtonosna. U Italiji je smrtnost dvostruka u odnosu na Kinu, a Italija ima bolji zdravstveni sustav. I Trump je govorio da je to gripa, ali sad je promijenio retoriku. Mi smatramo da smo se dobro pripremili, da sve teške bolesnike zbrinemo na odgovarajući način'', rekao je.

Rekao je da je zaključak Svjetske zdravstvene organizacije da bolest ne šire komarci. Na pitanje u čemu je pogriješila Srbija, koja ima strože mjere, a epidemiološka situacija im je lošija nego kod nas, Capak je odgovorio da su oni krenuli vojnim mjerama koje kod građana mogu izazvati revolt. ''Ja nikad to ne bih napravio kod nas'', rekao je.

Kolika je smrtnost i zašto umiru mladi

''Naša je smrtnost izuzetno niska, od naših susjeda jedino je bolja Mađarska, a značajno se popravila i epidemiološka slika u Sloveniji. 10 do 12 posto u Italiji jako je visoka smrtnost. O faktorima ćemo kad budemo imali više informacija'', rekao je za N1. Kaže da ima više elemenata koji utječu na to da umiru i mladi zdravi ljudi.

Tvrdi da nikad nije rekao da će testirati cijelu populacija, a da se to može napraviti na uzorku koji će dati sliku koliko je populacije zaraženo. To će, kaže, vrlo skoro pokrenuti. Onima koji prigovaraju da bi testiranja trebalo biti više odgovorio je da su napravili 300 testiranja na ljudima koji su sada repatrirani i samo su dva pozitivna. Objašnjava da rješenje nije u testiranjima, nego u dobroj procjeni. Rekao je da ima vrlo malo slučajeva zaraženih za koje se ne zna kako su se zarazili i da su to pretežno kontakti oboljelih.

Hoće li epidemija jenjati preko ljeta i vratiti se najesen?

''Nakon početne faze velikih restrikcija uslijedit će relaksacija mjera i nadam se da ćemo uspjeti balansirati nizak broj oboljelih'', rekao je. Nada se da će tijekom ljeta oslabjeti širenje koronavirusa. ''Kapljični način širenja preko ljeta se smanjuje jer su otvoreni prozori, ljudi su više na otvorenom. Ali kontaktni ostaje. Nadamo se da će se tijekom ljeta smanjiti, ako ne i nestati, kao SARS. Kao što je profesorica Markotić rekla, moguće je da će kao i SARS nestati i njegov brat SARS 2'', rekao je. Dodao je da je moguće da će biti i sezonski virus poput gripe, da će mutirati. Postoji više različitih scenarija.