Prvi čovjek Zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Vištici kazao je zabrinjavaju li ga rekordne brojke novozaraženih u Hrvatskoj.

Neće biti dobro ako se nastavi ovako. U Hrvatskoj je danas zabilježeno 208 slučajeva novozaraženih koronavirusom. Čelnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže: "Naravno da smo zabrinuti ovim brojem, ali poduzimamo mjere. Izvor zaraze najveći su nam okupljanja mladih, a prosjek dobi je 31 godina već dva dana za redom."

Ističe da su simptomi kod mlađih pacijenata slabiji ili ih nema. "Radi se o gubitku njuha i okusa, o blagim temperaturama koje prolaze za nekoliko dana", kaže Capak.

Za zarazu koronavirusom potreban bliži kontakt

"Prvo smo mislili da se virus prenosi aerosolom kao gripa, potom većim kapljicama kao meningokok, a sad vidimo da je to kombinacija. To je tipični respiratorni virus kod kojeg je potreban malo bliži kontakt nego što je to kod gripe", rekao je Capak.

"Mislimo da su naše mjere dobre. U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo milijun ljudi više. Kad se to stavi u taj kontekst, imamo dobru situaciju. Ako bude trebalo pojačati mjere, to ćemo napraviti", rekao je Capak te istaknuo kako postoji čitav niz mjera koje još nismo primijenili u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj je bilo 50 zaraženih stranaca

Trenutno je u Hrvatskoj 41 zaraženi stranac, a od 20. 6. ih je ukupno bilo 50. "Imamo 52 dojave preko europskog sustava za rano uzbunjivanje o zaraznim bolestima gdje su ljudi došli u svoje matične zemlje i tamo se testirali i ustanovili da su bolesni pa smo mi dobili dojavu od njihovih zdravstvenih vlasti", rekao je ravnatelj.

Capak je komentirao objavu njemačkog instituta Koch koji kaže da smo mi najveći izvoznici korone u Njemačku. "Nismo mi najveći. To je Kosovo s 1200 slučajeva, nakon toga Turska pa Hrvatska", rekao je i istaknuo kako je od početka pandemije u Njemačku iz Hrvatske uvezeno 200 slučajeva.

O mjerama u noćnim klubovima: "Trebale su biti drastičnije"

Na pitanje zašto se ograničio rad klubovima i kafićima u cijeloj zemlji, a ne primjerice samo u županijama gdje imamo veće brojke zaraženih Capak odgovara kako su dugo razgovarali o tome koju mjeru treba primijeniti. "Inspekcije su išle u klubove, nakon toga smo uveli mjeru da ako se utvrdi izvor zaraze u objektu, da se privremeno zatvori. Dvije trećine se zarazilo u klubovima, trebali smo uvesti drastičniju mjeru. To je na 10 dana, može se popustiti".

Analiza situacije prije početka školske godine

Što se tiče početka školske godine ravnatelj HZJZ-a kaže kako se nadaju da će sva djeca krenuti u školu i da će se smanjiti broj zaraženih, no situacija će se još analizirati prije početka školske godine, a online škola i dalje je opcija. Ovisno o situaciju moguće za zatvaranje pojedinih škola u kojima se pojavi zaraza.

Capak se nada da će se pronaći opcija da škole djeci pripreme maske.

Diplomirani liječnici pomagat će epidemiolozima?

Djelatnici HZJZ-a bili su na godišnjim odmorima kao i sam Capak koji kaže da se odmorio, ali najavljuje i nove opcije u sustavu.

"Razgovaramo i o drugim opcijama da uključimo i druge zdravstvene djelatnike, npr. sanitarne inžinjere da obavljaju dio posla epidemiologa. Imamo pozitivno mišljenje ministra da uključimo i one koji su završili medicinski fakultet i rade šest mjeseci pod nadzorom. Računamo na to da će ministarstvo razmotririti prijedlog, da diplomirani liječnici pomažu epidemiolozima", kazao je Capak.

