Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak gostovao je u Dnevniku Nove TV te je Dini Golešu odgovarao na pitanja o cijepljenju u Hrvatskoj, epidemiološkim mjerama i pritisku na bolnice.

Krunoslav Capak rekao da još uvijek nema znanstvene potvrde da je kombinirano cijepljenje – odnosno cijepljenje različitim cjepivima za prvu i drugu dozu – u redu.

"Ta će istraživanja biti korisna kasnije ako će trebati docjepljivanje, ako će biti potrebna treća doza, pa će pokazati može li se cijepiti nekim drugim cjepivom ili ne. Tako da je u ovoj fazi jako važno da možemo vidjeti možemo li kombinirati cjepiva", rekao je ravnatelj HZJZ-a uživo u Dnevniku Nove TV.

Capak je također rekao da ljudi ne moraju biti zabrinuti ako su cijepljeni prvom dozom i nakon šest tjedana nisu pozvani da se cijepe drugom dozom.

"Ako se radi o AstraZeneci, onda je to do 12 tjedana. Ako se radi o Pfizeru, onda je to šest tjedana. Uglavnom se pazi da se ljudima javi u roku od šest tjedana. U svakom slučaju, oni se mogu javiti mjestu gdje su se prvi puta cijepili pa će se vidjeti u čemu je problem. Uglavnom, doza za docjepljivanje ima dovoljno. To je sigurno", rekao je.

Kako ispuniti cilj koji je Vlada obećala?

Vlada je obećala da će do 30. lipnja cijepiti 55 posto populacije, a s masovnijim cijepljenjem se još gotovo nigdje nije krenulo. Capak je rekao da je matematika vrlo jednostavna i da je za ispunjenje tog obećanja već trebati početi cijepiti oko 17.500 ljudi dnevno.

"Mi u ovom trenutku dnevno cijepimo 11.000 ljudi. Taj se cilj apsolutno može postići. Jednostavnom računicom možete doći do zaključka da je to negdje 1000 po županiji dnevno. To je sasvim sigurno moguće ako uzmete u obzir da Zagreb ima kapacitet od 5000-6000 dnevno", rekao je ravnatelj HZJZ-a.

"Dakle, mi možemo u Zagrebu 10.000 ljudi dnevno cijepiti. Ja se ne bojim da nećemo imati kapaciteta. Stvar je samo dolaska cjepiva", dodao je.

Osim toga je rekao da nisu samo građani nekad zbunjeni zbog novih informacija o koronavirusu, nego da se isto ponekad događa i stručnjacima.

"Stvari se događaju vrlo brzo. To je naprosto nova bolest, nova su cjepiva. Nove informacije stižu svaki dan, ponekad i suprotne. Dakle, mi moramo pažljivo pratiti i pažljivo istražiti da bismo građanima dali istinitu informaciju", rekao je Capak.

Arena za može podići za 24 sata

Što se tiče epidemioloških mjera, Zagreb planira učenike vratiti u škole, zbog čega su roditelji zbunjeni budući da su djeca bila doma kada su brojke bile manje.

"Mislim da nije toliko sigurno da će se djeca vratiti u školu. Mislim da se to prvenstveno odnosi na djecu od prvog do četvrtog razreda. Situacija se pažljivo prati. To nije u domeni Nacionalnog stožera, ali mi komuniciramo, pratimo situaciju i dogovaramo se oko toga", rekao je.

Capak je na kraju razgovora rekao da se nada da, usprkos rastu broja zaraženih, neće biti potrebno pacijente premještati u šatore i Arenu Zagreb.

"Još imamo dovoljno kapaciteta u bolnicama i na respiratorima. Ukoliko će biti potrebno, Arena se može podići u 24 sata i može funkcionirati", zaključio je.

