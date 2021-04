Čak tri potresa jutros su zatresla Hrvatsku. Prema izvješću seizmološke službe, tlo se treslo kod Pokupskog, Stona i južno od otoka Visa. O seriji potresa reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao je sa seizmologom Tomislavom Fiketom.

U posljednjih mjesec dana tlo u Hrvatskoj zatreslo se 364 puta, i to više od 1,8 po Richteru.

Seizmolog Tomislav Fiket komentirao je najnovije potrese koji su pogodili područje Pokupskog, Stona i južno od otoka Visa, ali i česte potrese u posljednje vrijeme. Otkrio je da ih samo u protekla 24 sata bilo 12 jačih.

Osvrnuo se na česte potrese u Jadranu, poput onog kod otoka Visa. ''To je serija potresa koja slijedi nakon onog jačeg magnitude 5 po Richteru. To je nešto za što znamo da se zna događati na tom mjestu. Međutim, sada su bili jači potresi pa se to osjetilo i na obali, što inače nije bio slučaj'', kazao je.

Fiket je odgovorio i na pitanje koje nitko ne voli – prijete li nam jači potresi. ''Ja bih rekao da ovo ne znači da će se dogoditi jači potres. Ali moramo biti svjesni da živimo na području na kojem se jači potresi događaju. Događali su se prije i događat će se ubuduće. Kad će se dogoditi ne znamo. Nema smisla živjeti u panici i strahu. Ovo ne mora značiti da će biti jačeg potresa'', kazao je.

Seizmolog je rekao i da se situacija na Banovini smiruje. ''Potresi su sve rjeđi i sve slabiji. Još uvijek se može i sigurno hoće dogoditi koji jači'', kaže Fiket i dodaje da se nada kako se to neće dogoditi.