Anesteziolog intenzivist dr. Andrej Šribar iz bolnice Dubrava opisao je uvjete rada u jedinici intenzivne njege u vrijeme epidemije koronavirusa. Ta je jedinica otvorena prije tjedan dana.

''Ovo je prije bila jedinica za liječenje kardiokirurških pacijenata, a prije tjedan dana postala je jedinica za pacijente s koronavirusom zbog potrebe za prijamom povećanog broja pacijenata'', rekao je za N1 dr. Andrej Šribar te dodao kako je kapacitet 14 pacijenata, od čega ih je trenutačno 13 na respiratoru.

"Čujem puno pitanja, ljudi kažu da je smrtnost ljudi na respiratoru visoka, ali ti bi ljudi, da nisu intubirani i stavljeni na respirator, odmah umrli. Koliko god njih da umre, to im je najbolja šansa da prežive. Ljudi moraju biti svjesni da ne bi ni mogli preživjeti da nema respiratora", objasnio je.

Istaknuo je kako je na odjelu intenzivne njege sve veći broj mlađih pacijenata i onih koji nemaju značajnijih komorbiditeta. ''Najmlađi pacijent u ovoj jedinici ima 50 godina i nema značajnijih zdravstvenih problema. Njegova su pluća znatno oštećena pokušajima da dođe do zraka. Prosječno čovjek udahne 12 puta na minutu, a on je udisao između 40 do 50 boreći se za zrak'', opisuje liječnik te napominje kako se s većim priljevom pacijenata otvara i sve više dodatnih jedinica kako bi svi kojima je to potrebno bili priključeni na respirator.

"Ja sam u ovoj struci 10 godina i u tih 10 godina nije mi umrlo toliko ljudi kao u ova tri mjeseca. Nikad nismo imali toliku stopu smrtnosti i u startu je to bilo užasno frustrirajuće, ali onda sam čitao literaturu i shvatio da je to takva bolest. Važno je da ljudi shvate da moraju biti odgovorni. Najveća je prevara da umiru samo ljudi s komorbiditetima koji bi ionako umrli. Nekima smo možda na ovaj način, neodgovornošću, uzeli dvije godine života", rekao je Šribar.

''Sve mlađi i mlađi ljudi dolaze u bolnicu i završavaju na intenzivnoj njezi, a prave posljedice znat ćemo tek s vremenom.''

Liječnik nije komentirao mjere koje donosi Vlada jer ne želi, kako je rekao, ''ulaziti u politikantstvo''.

Posla, naravno, ima jako puno. Anesteziolozi, kaže Šribar, nemaju vremena pisati dopise jer padaju s nogu od umora. ''Uvijek najviše pričaju oni koji najmanje rade'', zaključio je.