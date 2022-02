U Hrvatskoj je prema posljednjim podacima zabilježeno 14. 730 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nešto više od 2.000 pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju, od kojih 183 na respiratoru, a preminulo je još 66 osoba.

* 14.730 novozaraženih

* 66 osoba preminulo

9:06 U Varaždinskoj županiji jučer je PCR testiranjem potvrđeno 718 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što je testirano 1086 osoba. Brzim antigenskim testovima evidentirano je 149 pozitivnih slučajeva. Ukupno je 867 pozitivnih osoba. Preminula je jedna osoba.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 155 osoba, od kojih je 10 osoba na respiratoru. Oporavilo se 558 osoba i broj aktivnih slučajeva je 3005.

8:42 U Požeško-slavonskoj županiji zaraženo je još 178 osoba. Trenutno je aktivno 1647 slučajeva zaraze koronavirusom, 13 osoba je hospitalizirano, 1634 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji. U samoizolaciji se nalazi 230 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 412 uzoraka.

8:07 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 278 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata preminule su dvije osobe s koronavirusom.



U Ispostavi Bjelovar Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježena su 193 nova slučaja zaraze koronavirusom, u Ispostavi Daruvar 41, u Ispostavi Garešnica 23, u Ispostavi Čazma 17 i u Ispostavi Grubišno Polje četiri nova slučaja zaraze koronavirusom.



U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je 35 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih su dva na respiratoru. Na opservaciji je još sedam pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 1155 osoba.

8:00 U Sisačko-moslavačkoj županiji u srijedu je zabilježeno 365

novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o 136 osoba iz Siska, 75 iz Kutine, 38 iz Novske, 37 iz Popovače, 36 iz Petrinje, 10 osoba s područja općine Sunja, devet iz Dvora, po šest iz Gline i Velike Ludine, četiri iz Hrvatske Kostajnice, tri iz Martinska Ves, dvije iz Lekenika te po jednoj osobi iz Hrvatske Dubice, Jasenovca i Lipovljana.

7:45 Podvarijanta omikrona koja bi, prema nekim istraživanjima, mogla biti zaraznija od originalne varijante koronavirusa, otkrivena je u 57 zemalja, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). S velikim iščekivanjem prati se što će to značiti za daljnji tijek epidemije. U Hrvatskoj su brojke novooboljelih i dalje velike, no primjetno je usporavanje, ali broj preminulih i dalje zabrinjava.



7:30 Od 1. veljače na snagu su stupila i nova pravila Europskog vijeća o putovanju i COVID potvrdama, a u Hrvatskoj se skraćuje vrijeme izolacije.



7:20 Nakon što je podvarijanta omikrona potvrđena i u Hrvatskoj struka vjeruju da njezino širenje neće znatnije utjecati na ovaj val, kao i da će postojeća cjepiva biti jednako učinkovita protiv nje. No, i dalje je problem nedovoljne procijepljenosti.



7:00 U posljednja 24 sata PCR metodom testiranja u Hrvatskoj je u utorak bilo zabilježeno 7385 slučajeva zaraze, a neslužbeno se doznaje da je brzim antigenskim testovima (BAT) utvrđeno još 7345 slučajeva.