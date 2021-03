U Hrvatskoj je registriran 91 novi slučaj zaraze koronavirusom, a testirane su 2294 osobe u posljednja 24 sata. Preminulo je 11 osoba.

U posljednja 24 sata zabilježen je 91 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2892. Među njima je 791 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 64 pacijenta. Preminulo je 11 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer.

Najmlađa osoba imala je 40 godina i bila je bez komorbiditeta.

U posljednja 24 sata testirane su 2294 osobe.

Za usporedbu, prošlog ponedjeljka, 22. veljače, registrirana su 72 nova slučaja uz podjednak broj testiranih osoba. Tada je preminulo 20 osoba.



Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 243.064 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 5537 preminulo, ukupno se oporavilo 234.635 osoba od toga 401 u posljednja 24 sata.



U samoizolaciji su trenutno 14.074 osobe.

Na tjednoj razini smo ostvarili porast broja oboljelih od 32,9 posto, otkrio je Krunoslav Capak. Ovaj tjedan stiže nam 23.400 doza Pfizerovog cjepiva, 7200 AstraZenece dolazi do kraja tjedna, a danas je stigla i pošiljka AstraZenece koja je trebala doći u veljači.

Do kraja ožujka treba nam stići ukupno 742.527 cjepiva, računajući od početka godine.

Profunkcionirala platforma naručivanja za cijepljenje

Vili Beroš je predstavio sustav prijavljivanja građana za cijepljenje na stranici cijepise.zdravlje.hr. "Aktiviranjem ovog sustava Hrvatska se svrstala među vodeće zemlje koje vode brigu o cijepljenju. Očekujemo da ćemo ovim osigurati uspještan start sljedeće faze cijepljenja", rekao je Beroš, dodajući da ova platforma koristi više kanala prijave za građanstvo.

Proces je podijeljen u pet faza, a prva je iskazivanje interesa, potom će se oni upisati u središnji evidencijski sustav. "Zatim slijedi proces naručivanja koji će po potrebi povlačiti određeni broj građana po različitim prioritetima. Omogućeno je i ordinacijama obiteljske medicine i pozivnim centrima prioritetno naručivanje. Nakon toga se obavlja samo cijepljenje te registracija cijepljenja", rekao je Beroš.

Sustav će omogućiti potpuni nadzor statusa cijepljenih građana. "Dosad je omogućeno nekoliko načina prijavljivanja, putem nove platforme, pozivom na besplatni broj, putem obiteljskog liječnika. Građani mogu očekivati mail da su naručeni i potvrdu o točnom terminu putem novog maila i SMS poruke. U drugoj fazi predvidjeli smo i prijavu putem sustava eGrađani", rekao je Beroš.

Novi sojevi u Hrvatskoj

"Od 300 uzoraka imamo 60 pozitivnih UK sojeva iz cijele Hrvatske, dva soja iz New Yorka i tri južnoafrička soja. Sve tri osobe bile su na izletu u Zanzibaru", otkrio je Capak, dodajući da dvije osobe nisu prenijele bolest drugima jer su bili u karanteni.

Dodao je da i oni malo znaju o soju iz New Yorka. "Do sada znamo da je to jedna od novih varijanti koje se nešto brže šire. Udio tog soja u New Yorku raste, zbog čega mislimo da se brže širi. Sve osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike i Zanzibara, dolaze pod istu mjeru kao i osobe iz UK i Brazila, a sve ostale moraju imati negativan PCR test.

Capak nije mogao odgovoriti koliko je britanski soj raširen u Hrvatskoj jer je u nekim županijama uzeto više uzoraka, poput Vukovarsko-srijemske. "Čini se da je raširen po cijeloj Hrvatskoj", rekao je Capak.

Stižu pojašnjenja novih mjera

Najavio je da će danas izaći preporuke HZJZ-a koje će propisati sve što je novo vezano za popuštanje mjera. Što se tiče glazbe, ona će biti dopuštena na terasama, ali maksimalno 50 decibela.

Davor Božinović je pojasnio da oni nisu protiv puštanja glazbe, već kod glasne glazbe se ljudi više približavaju dok komuniciraju što znači veći rizik za širenje epidemije. "Nije pitanje je li netko glazbeni fan ili nije, ovo je čisto epidemiološka mjera. Od onih koji nas kritiziraju nikad nećemo čuti da smo bili najmanje zatvotrena država u Europskoj uniji, a to smo i danas", rekao je Božinović.

Što se tiče pravila za trajanje samoizolacije i izolacije, Capak je rekao se o tome još nisu dogovorili. "Mi u referentnom centru za epidemiologiju smatramo da bi trebalo produžiti karantenu nakon kontakta s oboljelom osobom na 14 dana. Sada imamo ove opasne varijente koje se brže šire i mislimo da one osobe koje obole između 10. i 14. dana predstavljaju veći rizik", rekao je Capak.

Za osobe koje obole neće se produživati mjera izolacije jer se smatra da nisu zarazne nakon 10 dana bolesti.

Alemka Markotić je, govoreći o testovima za nove sojeve, kaže da vjeruje da će se na tržištu vrlo brzo pojaviti kvalitetni testovi koji će ih uspješno otkriti. "To je tehnologija koja vrlo brzo napreduje", kaže Markotić.

Na pitanje o cijepljenju nepokretnih osoba, Beroš je rekao da preporuča kontaktiranje njihovih liječnika obiteljske medicine. "Organizirat ćemo mobilne timove cjepitelja koji odlaze na kućnu adresu", rekao je Beroš.

Govoreći o cijepljenju preko reda, Beroš je rekao da povjerenstvo i dalje radi svoj posao. "Ono što je inspekcija utvrdila u bolnici Dubrovnik, jest da se nalaz uputi HLK-u na dalje postupanje. Za sve ostale navode i dokumentaciju iz zdravstvenih ustanova povjerenstvo će također analizirati", rekao je Beroš, dodajući da je problem prekorednog cijepljenja smanjen nakon što su izdane upute.

Božinović protiv represije

Božinović je na pitanje o masovnim okupljanjima mladih rekao da mladi očito nisu dovoljno uključeni u život zajednice. "To je problem s kojim ćemo se morati baviti u budućnosti i nije ga lako u hodu ili preko noći rješavati. Potrebno je obnoviti solidarnost unutar zajednice, da više mislimo o drugima", rekao je Božinovć, dodajući da ovo sigurno nije posljednja kriza kojom se bavimo te da mladi kroz svoj život, i zbog klimatskih promjena, neće biti lišeni novih rizika.

"Nastojimo voditi i mlade i društvo najbolje kroz krizu kako bismo se pripremili za postpandemijski svijet, svijet novih izazova koji će biti prepun transformacija, od ekonomskih, geopolitičkih, ali i našeg odnosa prema okolišu i drugim ljudima. Ovo ukazuje na potrebu pojačanog djelovanja nadležnih službi, koje mora biti oportuno i razmjerno riziku. Unatoč zagovaranju kažnjavanja i represije, što se može iščitati iz pojedinih javnih istupa, moramo ići prema preventivnom djelovanju", kaže Božinović.

Zadnja stvar koja bi se u ovakvoj situaciji trebala poticati je represija, smatra ministar unutarnjih poslova. "To možda nije nešto što u prvu ruku trebate čuti od mene, ali stvanro vjerujem u preventivu, pogotovo u krizi koja traje ovako dugo", kaže Božinović.

