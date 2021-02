Novi, zarazniji sojevi stigli su u Hrvatsku. Osim britanskog, stigla je potvrda i za dva slučaja južnoafričkog soja koronavirusa. Zajedničko im je što se brže šire, a od Južnoafričkog nisu sigurni ni cijepljeni ni oni koji su koronavirus preboljeli.

Kod dvije osobe koje su se vratile iz Zanzibara potvrđen je južnoafrički soj koronavirusa. ''Te osobe su već i odradile svoju izolaciju i njihovi kontakti karantenu, i nitko od tih kontakata ustvari nije razvio nekakve simptome, odnosno nije bilo sekundarnih slučajeva da se dalje virus širio'', kaže dr. Goranka Petrović.

To je posebno važno jer Južnoafrički soj itekako brine epidemiologe. ''To je pandemija u pandemiji. Tako to svi opisuju, što znači da je potpuno različita krivulja. Mogu izazvati bez problema infekciju ponovno i u nekog tko je prebolio ovaj takozvani originalni tip'', objašnjava prof. dr. sc. Jasmina Vraneš.

Nisu sigurni ni oni cijepljeni. ''Imamo problema s neutralizacijom tog virusa i gdje će trebati vjerojatno malo dodatno poraditi na ovim cjepivima koje sada imamo'', kazala je doktorica Petrović.

Oprez itekako potreban

Novi sojevi šire se brže. Britanski je potvrđen i na krajnjem jugu zemlje koji je trenutačno najveće žarište u Hrvatskoj. Zato će imati najstrože mjere u zemlji. U posljednja 24 sata zabilježena su 62 nova slučaja.

''Do sada uvijek kada smo na takav način postupali za nekih 10-ak dana od stupanja takvih mjera na snagu bi se vidio pad novozaraženih. Vjerujemo da će to i ovoga puta biti slučaj'', smatra Joško Cebalo, zamjenik dubrovačko-neretvanskog župana.

Oprez je itekkao potreban jer brzošireći Britanski soj već polako preuzima primat. ''Iznenadio nas je taj broj. To je 20 posto od svih uzoraka koje smo poslali, što je prilično visoko, a uzimajući u obzir da smo samo neke nasumične uzorke poslali'', ističe Petrović.

Zbog svega pozivaju na dodatan oprez. Prava disciplina građana tek će sada doći na kušnju jer mjere popuštaju dok brojevi rastu.