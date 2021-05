U 102. godini Josip Manolić, drugi hrvatski premijer i najdugovječniji hrvatski političar, prebolio je koronavirus.

Prošlog se mjeseca Manolić borio s COVID-om. Neko vrijeme imao je i početak upale pluća, no nije bio u bolnici. Ostao je na kućnoj njezi, gdje se o njemu brinula njegova kći Zrnka Manolić. Kako doznaje Nacional, ona je prva i dobila koronu, iako se obitelj strogo pridržavala mjera.

Virus je Manolića toliko shrvao da desetak dana nije mogao samostalno ustati. Zrnka Manolić prije toga je primila prvu dozu cjepiva, a od simptoma imala je jaki kašalj, no ne i upalu pluća.

Josip Manolić nije se cijepio jer su mu liječnici savjetovali da bi za njegovu životnu dob i cijepljenje bilo rizično. Od lijekova je uzimao ketonal i sumamed te je zaustavljeno širenje bolesti, piše još Nacional.

Jeo je juhe od povrća, pioo voćne frapee i limunadu.

Josip Manolić (100) komentirao afere s cijepljenjem: ''Svi trebamo čekati svoj red. Kad dođe red na mene, cijepit ću se''

Joža Manolić se ipak nije oženio: "Izmišljaju! Netko jako vodi računa o mom životu"

Uz pomoć štapa i pridržavanje, već može hodati po kući. Svojednobno je Joža Manolić za DNEVNIK.hr komentirao pandemiju koronavirusa te objasnio da se treba racionalno ponašati.

''Gledajte, ja sam se rodio prije 100 (sto) godina. Tada je vladala španjolka (španjolska gripa, op. a.) koja je odnijela desetke milijuna života. Ne znam jesam li je ja prebolio, jer sam bio mali, ali nitko od mojih ukućana nije umro'', prisjetio se.

Glavni savjet mu je tada bio ne junačiti se. ''Imam puno iskustva, nekoliko gripa sam preživio, neke su me i u krevet bacile, pa me to naučilo da se ne treba junačiti'', zaključio je Manolić za DNEVNIK.hr.