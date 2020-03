Dok Vlada najavljuje nove strože mjere i ograničenje kretanja starijih osoba, razgovarali smo s jednim koji bez sumnje spada u tu kategoriju. Za pet dana napunit će okruglih 100 godina. On je Josip Manolić i za DNEVNIK.hr komentirao je situaciju s koronavirusom.

Uskoro stogodišnjak Josip Manolić iskreno nam je priznao da se boji koronavirusa. ''Svaki normalan čovjek mora se bojati opasnosti, a virus je opasnost'', naglašava bivši političar i obavještajac. Dodaje da se treba racionalno ponašati. ''Ne treba pretjerivati, ali se ni junačiti, jer to nije spasonosno'', rekao je Manolić. Ističe da se ne smije podcjenjivati situacija i treba slušati upute medicine i stručnjaka.

''Gledajte, ja sam se rodio prije 100 (sto) godina. Tada je vladala španjolka (španjolska gripa, op. a.) koja je odnijela desetke milijuna života. Ne znam jesam li je ja prebolio, jer sam bio mali, ali nitko od mojih ukućana nije umro'', prisjetio se.

Josip Manolić (Foto: Žarko Bašić/PIXSELL) Foto: Žarko Baši?/PIXSELL

Kaže da se pridržava svih uputa za starije. ''Klonim se okupljanja sa sumnjivim ljudima, odnosno sa svima koji kišu, kašlju i šmrcaju'', otkriva svoju metodu zaštite. Priznaje da se opskrbio potrebnim zalihama. ''Da, normalno da sam kupio potrebne živežne namirnice. Imam ih za deset dana'', rekao je.

Glavni savjet ovog itekako iskusnog gospodina jest ne junačiti se. ''Imam puno iskustva, nekoliko gripa sam preživio, neke su me i u krevet bacile, pa me to naučilo da se ne treba junačiti'', kaže.

Podržava mjeru da se ograniče kretanja i dodaje da je to najbolja metoda. ''Možda jest malo policijska, ali to je dobro primijeniti. Da su Talijani to napravili, ne bi im bilo ovako'', zaključuje Joža Manolić.