Dnevne brojke novozaraženih i preminulih u Hrvatskoj nastavljaju rasti. U srijedu su zabilježena 4573 nova slučaja, što je najviše novoobljelih u četvrtom valu pandemije, a crni rekord postavljen je i 41 preminulom osobom.

* Dosad 467.832 zaraženih

* Preminule 9332 osobe

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:35 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđena su 84 nova slučaja zaraze koronavirusom.

8:32 U Varaždinskoj županiji potvrđeno je 247 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što je testirano 626 osoba. Preminule su dvije osobe.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 119 pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru je devet osoba. Oporavilo se 126 osoba i broj aktivnih slučajeva u Varaždinskoj županiji je 966.

8:22 Novi rekord mogao bi danas biti zabilježen i u Zagrebu.

''Od 1793 uzorka, čak 1007 je pozitivno. To je 56 posto. Pa gotovo sam siguran da ćemo srušiti neslavni rekord za Zagreb od jučer kada smo imali 1373 novozaražene osobe'', rekao je za DNEVNIK.hr Zvonimir Šostar, savjetnik ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar.

Istaknuo je i problem hvatanja kontakata zaraženih. ''Jučer smo imali 1372 pozitivna. To su 1373 osobe koje morate nazvati, pozvati i njihove kontakte. Bit ću skroman i reći da je to 3000 kontakta, pa tko će to zvati? Trebali bi imati ljude koji cijeli dan onda zovu ljude, a to je nemoguće. To bi trebali biti liječnici, a ne može se to izvesti'', kazao je.

8:05 U Sisačko-moslavačkoj županiji potvrđeno je 176 novooboljelih osoba.

Zaražene su 84 osobe iz Siska, 36 iz Petrinje, 13 iz Lekenika, po osam iz Gline i Hrvatske Kostajnice, sedam iz Sunje, šestero iz Topuskog, četvero iz Popovače, po troje iz Kutine, Lipovljana i Dvora te jedna osoba iz Gvozda.

8:03 Rekordan broj novozaraženih zabilježen je u posljednja 24 sata. Kako neslužbeno doznaje HRT, potvrđeno je još 6310 novih slučajeva zaraze.

7:19 Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) izvijestio je da je u srijedu u Zagrebu cijepljeno 868 osoba bez naručivanja i najave. Od toga je 381 osoba primila prvu dozu, 201 drugu, a 286 osoba primilo je booster dozu. Porast cijepljenja mogao se primijetiti i po gužvi na Zagrebačkom velesajmu. >> Opširnije.

7:17 Koronavirus utječe i na operativne zahvate. Nakon splitskog, otkazivanje nekih operacija događa se i u riječkom KBC-u. >> Opširnije.