Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) izvijestio je da je u srijedu u Zagrebu cijepljeno 868 osoba bez naručivanja i najave. Od toga je 381 osoba primila prvu dozu, 201 drugu, a 286 osoba primilo je booster dozu. Porast cijepljenja mogao se primijetiti i po gužvi na Velesajmu.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da broj cijepljenih u srijedu još jedan dokaz pojačanog interesa za cijepljenjem, a brojke se odnose na cijepni punkt u Rockefellerovoj 4, gdje se građani mogu cijepiti svake srijede od 16 do 20 sati.

"Uz cijepljenje na Velesajmu koje organizira Nastavni zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, ovo je još jedan dokaz pojačanog interesa za cijepljenje naših sugrađana. Rekordne brojke novooboljelih i svijest da samo cijepljenje, i to prvenstveno odraslih, ali i djece, može zadržati našu djecu u školskim klupama, potaknula je građane na cijepljenje. Vijest o teškim slikama bolesti kod trudnica potaknule su mladu populaciju na cijepljenje jer je sada potpuno jasno da je najbolja priprema za trudnoću upravo cijepljenje", istaknuo je Capak u priopćenju HZJZ-a.

HZJZ na svojoj internetskoj stranici, uz ostalo, navodi kako se radi o porastu od 39 posto u odnosu na prošlu srijedu, kada je cijepljeno 529 osoba. Porast je oko 2,8 puta u odnosu na prethodne tjedne tijekom rujna i listopada, kada se srijedom cijepilo u prosjeku 300 osoba.

Ravnateljica Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Mirjana Kujundžić Tiljak izrazila je zadovoljstvo odazivom građana.

"Bilo je dosta osoba mlađe i srednje dobi. Neke je informacija o 41 preminuloj osobi u protekla 24 sata potaknula na cijepljenje a posebno činjenica da dvije najmlađe preminule osobe u dobi 30-50 godina nisu bile cijepljene", rekla je Kujundžić Tiljak.

Gužve na Velesajmu

Mnogi su građani zbog povećanog interesa morali duže čekati, a dodatnu nervozu stvarala je i kiša.

"Čekam od 16:10 na jednom mjestu. Pa zar to nije očaj? Pomiješali su i one koji trebaju prvo, drugo i treće cjepivo. To je totalna neorganiziranost i sramota", rekla je Neda Došen.

Slično iskustvo imao je i Smiljan: "Dva sata čekam. Odlučili smo se doći. Došlo je vrijeme da moramo."