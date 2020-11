U petak je zabilježeno 4080 novih slučajeva pa je broj trenutno aktivnih slučajeva u Hrvatskoj 22.408. Među njima je 2240 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 266 pacijenata.

* U petak potvrđeno rekordnih 4080 novih slučajeva zaraze

* Preminulo 48 ljudi

* Od danas na snazi nove mjere: zatvaraju se kafići, restorani, teretane...

U nastavku pratite tijek događaja iz minute u minutu:

7:55 Strože mjere, čini se pratit će i stroži zakon. Vlada kani kažnjavati one koji se mjera ne budu pridržavali. Kazne bi se mogle kretati od 300 do 500 kuna. Ali postoje u Vladi i oni koji smatraju da trebaju ići i do 1000. Više o tome možete pročitati ovdje.

Kako se Hrvatska priprema za nove mjere i što o svemu kažu građani: "Bolje je pričekati novi tramvaj, jer kud možete stići ako imate problema sa zdravljem?"

Kazne za nenošenje maski u nekim zemljama penju se i do 3000 kuna: Kod nas će se naplaćivati na licu mjesta, a doznajemo i kolike bi mogle biti

7:46 U subotu u podne prvi pacijenti stižu u Arenu Zagreb. Pomaže i vojska. Pacijente će dovoziti Hitna pomoć. Čim dođu, slijedi prijava. Više o tome možete pročitati ovdje.