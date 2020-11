Dok se dio zemlje priprema na zatvaranje, drugi dio se priprema na nova ograničenja. Broj putnika u javnom prijevozu mora se smanjiti. Na misu će moći samo 25 osoba. U kinima više nema grickalica, a u kazalištima neće biti pjesme.

U javnom prijevozu ograničava se broj putnika. Smije se napuniti 40% tramvaja ili autobusa. U jedan ZET-ov autobus inače stane 101 putnik. Sada će ih smjeti ući samo 40-tak. Što znači da će za isti broj putnika trebati 2 i pol puta više vozila. No više vozila bit će samo na najfrekventnijim linijama i to ujutro i poslijepodne.

"Vi ako napunite jedan samo 40% , hoće li ljudi ostati čekat drugi?“, pita se Filip.

"Mislim da je razumno pričekati, jer kud možete stići ako imate problema sa zdravljem“, smatra Ante.

I dok će u prosječnom tramvaju biti 80, a autobusu 40-ak ljudi, u Crkvu će smjeti ući 25 vjernika. Bez obzira na njezinu kvadraturu.

"Kako dvadeset i šestom čovjeku na ulazu u crkvu koji je ustao u 5 ujutro i dolazi na zornicu u 6 sati kako njemu reći ti ne smiješ u crkvu? Ja sasvim sigurno, ako dođe 30 ljudi, ne mislim nikog istjerati van. Pa ako je to za sankcije, ja sam spreman podnijeti i sankcije“, kaže Robert Šreter, župnik u Crkvi svetog Mirka, Šestine. No ima ovaj župnik i alternativu za sve one koji ne mogu ući u crkvu. U Crkvi se njegove mise snimaju i emitiraju uživo putem YouTube kanala. Što je i Vladina preporuka, mise emitirati putem interneta, televizije ili radija.

"Ako je situacija tako ozbiljna, a radije bi ostao doma i pratio online“, kaže Zvonko iz Osijeka.

"Mislim da nije u ovom momentu neophodno da visimo svi u Crkvi“, kaže Vesna iz Osijeka.

U trgovinama broj posjetitelja i dalje ovisi o veličini prostora. Mogu raditi do 22 sata.

"Kada očekujemo veći broj ljudi, kao što je bio sad za rođendan ili Crni petak, mi angažiramo veći broj zaštitara“, kaže Maja Baković, direktorica trgovačkog centra u Rijeci.

Gužva se ne smije stvarati ni u kinima, a nema unosa hrane i piće. U kazalištima broj gledatelja ovisi o veličini dvorane. Glumci splitskog HNK-a spremaju dramu. Dio predstava je otkazan.

"Mjuzikl naš Bambina isto tako i na operne izvedbe, a reducirat ćemo i odustat ćemo ove godine i od Orašara koji je trebao biti u prvoj verziji sa orkestrom“, kaže Srećko Šestan, intendant splitskog HNK.

Kazalište bez Orašara u božićno vrijeme, još jedan znak da ništa nije kao lani. Trebat će puno strpljenja do povratka na staro.

Čega se putnici od sutra trebaju pridržavati provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Od sutra nema ulaza u vozila javnog prijevoza za one koji nisu stavili zaštitnu masku i to na ispravan način, dakle i preko nosa. Obavezna postaje i dezinfekcija ruku na ulazu. Broj putnika smanjuje se na 40 posto, u ovom autobusu to konkretno znači 30 putnika, u tramvajima na 44 do 76, ovisno o veličini tramvaja.

Kao i do sad, od putnika se traži da drže razmak najmanje jedan i pol metar, ako je sjedalo zauzeto, treba preskočiti sljedeći red i sjesti na sjedalo iza i to naizmjence.

Vozila će biti obljepljena edukacijskim plakatima, također, bit će istaknut i najveći dopušteni broj putnika, apelira se na njihovu ozbiljnost, jer vozači putnike neće moći prebrojavati, no hoće inspektori", javila je Bešić Đukarić.

Postojećim inspekcijama pridružuje se i prometna, o čemu smo razgovarali s ministrom Butkovićem.

"Mi ćemo se organizirati na razini Ministarstva, sve aktivnosti koje provode prometna inspekcija i oko sigurnosti prometa će biti vjerojatno - neću reći u drugom planu, ali ćemo se više koncentrirati na COVID mjere i u tom smislu će inspektori ne samo u Zagrebu nego i u drugim gradovima i u drugim središtima u Hrvatskoj pratiti ono što se događa na terenu", kaže Butković te dodaje kako ljudi uvijek nedostaje, ali ističe da "neće to raditi samo prometni inspektori, radit će i inspektori državnog inspektorata i MUP".

A hoće li biti potrebno više autobusa, više linija?

"To ćemo vidjeti, sve mjere kad budu krenule, vi znate da kreće A i B, radit će se A i B, jer nema više kafića, zabranjeni su, puno toga je zabranjeno, tako da vjerojatno da će puno manje ljudi koristiti javni prijevoz, tako da je vrlo teško sad reći koja je potreba za kapacitetima, za broj autobusa, tramvaja, to će vrijeme vrlo brzo pokazati", rekao je ministar.

I u osječkom GPP-u od sutra očekuju manji broj putnika, zbog prelaska srednjoškolaca na online nastavu to se već i dogodilo, dodatan broj tramvaja i autobusa neće aktivirati jer ih niti nemaju, upravo zbog toga da se smanje gužve sva su im vozila već od ranije na terenu, no neće ih niti smanjivati.

