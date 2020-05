U Hrvatskoj su 133 aktivna slučaja zaraze, a do sad je od bolesti COVID-19 ozdravilo 2011 ljudi, dok je ukupno bilo oboljelnp 2243 ljudi.

* 2243 oboljelih

* 2011 ozdravilo

* 99 preminulih

* 133 aktivna slučaja

* U samoizolaciji je 471 osoba

Tijek događaja pratite u nastavku.

8:45 Puna tri tjedna, ili 21 dan, na području Virovitičko-podravske županije, nema novooboljelih od COVID 19 javili su iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. U posljednja 24 sata, 11 osoba je testirana na korona virus, a njihovi nalazi bili su negativni.

8:00 Zamjenik ravnatelja splitskoga KBC-a Krešimir Dolić najavio je u petak da se od ponedjeljka u bolnicu na Križinama vraćaju odjeli koji su zbog pandemije koronavirusa bili premješteni na Firule.

7:50 Premijer Andrej Plenković najavio je kako će se, utvrdi li se da epidemiološki više nije nužna, zabrana rada nedjeljom ukinuti, no poručio je kako je on za to da nedjelja bude neradna.

7:45 Djeca koja u ponedjeljak, 25. svibnja ponovno krenu u školu i vrtić trebala bi nositi bilježnicu s upisanom vrijednosti temperature koju bi roditelj izmjerio svaki dan prije polaska u školu, objavio je u petak Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). To se odnosi i na djecu s teškoćama i djecu sa zdravstvenim smetnjama koja bi dolazila u školu i vrtić da nema epidemije, napominje HZJZ. S obzirom na trenutačno povoljnu epidemiološku situaciju, sva se djeca mogu vratiti u vrtiće i osnovne škole od prvog do četvrtog razreda.