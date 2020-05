Premijer Andrej Plenković najavio je kako će se, utvrdi li se da epidemiološki više nije nužna, zabrana rada nedjeljom ukinuti, no poručio je kako je on za to da nedjelja bude neradna.

"Zabrana rada nedjeljom bila je epidemiološka mjera koja je donesena u sasvim drugačijem trenutku od današnjih okolnosti, kada imamo jednoznamenkasti broj novooboljelih. I cilj mjere je bio jedan dan u tjednu smanjiti intenzitet mobilnosti populacije. Ako se sada epidemiološki konstatira da to više nije nužno, onda će se ta mjera ukinuti“, rekao je premijer u intervjuu sa subotnji Jutarnji list.

Osobno zagovara neradnu nedjelju. "Što se tiče nedjelje, ja sam za to da bude neradna. To je politički stav Vlade i HDZ-a“, rekao je.

Osvrnuo se na političke suparnike

Premijer se osvrnuo i na političke suparnike u izbornoj utakmici, držeći da će birači izabrati one za koje smatraju da se znaju nositi sa krizama i da mogu najbolje upravljati zemljom.

"Naši su ljudi informirani i mudri i izabrat će one za koje smatraju da mogu najbolje upravljati zemljom, znaju se nositi s krizama i znaju provoditi ono što su u izborima predložili kao svoj program. Oni koji stvaraju kaos i koji su neodgovorni ne mogu voditi zemlju u teškim izazovnim trenucima“, rekao je Plenković.

Spreman za sučeljavanja

Poručio je kako je spreman ići na sučeljavanja. "Čovjek sam koji je uvijek spreman ići na sučeljavanja. Moj stil je stil argumenata. Ovi duboki ‘ofsajdi’ koje je napravio gospodin Bernardić ogromne su greške za svakog pristojnog birača. Nije dobro da on kao ne više tako mlad čovjek radi takve krupne greške i služi se uvredama najgore vrste", rekao je.

Plenković je kazao da i danas misli kako je mislio za predsjedničkih izbora, odnosno da je glas za Miroslava Škoru glas za SDP.

"U varijanti kada Kolakušić, poduprt Živim zidom, odustaje od kampanje i na taj način omogućuje okrupnjavanje glasova ljevice, i dok se jedan dio ljudi unutar naše stranke više angažirao na nekoj drugoj strani nego za Kolindu Grabar-Kitarović, Škoro ide na 24 posto. I što se time postiglo? Ne samo da je Milanović bio prvi u prvom krugu nego se u drugom krugu učinilo nevažećim 100.000 listića, što je bila očita sabotaža. Vjerujem da ljudi to sada vide i da se isti scenarij neće ponoviti dvaput. Ponavljanje takvog scenarija pomoglo bi Bernardiću i SDP-u“, rekao je premijer.