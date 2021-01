U nedjelju je zabilježeno 379 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 4058. Među njima je 1761 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 147 pacijenta. Danas počinje drugo polugodište u školama.

* U nedjelju 379 novih slučajeva zaraze



* Hospitalizirana 1761 osoba



* Na respiratoru 147 pacijenata

U nastavku pratite događaje iz minute u minutu:

9:09 Na području Zadarske županije 14 je novozaraženih osoba koronavirusom, a jedna je osoba preminula. U Općoj bolnici Zadar od posljedica infekcije koronavirusom preminuo je muškarac u dobi od 79 godina.

U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 35 bolesnika od kojih je 4 na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru na liječenju je 12 bolesnika.

9:02 U Istri su potvrđene dvije novozaražene osobe s područja županije. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 51 osoba, od toga je šest osoba u respiracijskom centru.

8:25 Na području Koprivničko-križevačke županije potvrđen je jedan novi slučaj bolesti COVID-19. Na bolničkom liječenju trenutačno se nalazi 30 osoba. U Općoj bolnici Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1952. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge dijagnoze.

8:01 U Sisačko-moslavačkoj županiji jedna je novooboljela osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o osobi s područja općine Dvor.

7:44 U Požeško-slavonskoj županiji zabilježen je jedan novi slučaj zaraze. Trenutačno je aktivno 160 slučajeva, 131 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 29 osoba je hospitalizirano.

7:29 U ponedjeljak u Hrvatskoj počinje drugo polugodište. Neki će učenici nastavu pratiti preko interneta, a neki će biti u školi. Osim koronavirusa početak škole zakomplicirao je i potres. U osnovnim školama u klupe se vraćaju učenici od 1. do 4. razreda, a školarci od 5. do 8. razreda ostaju na modelu C, odnosno nastavi na daljinu.

7:24 Nacionalni stožer objavio je dodatno objašnjenje za osobe koje putuju u Republiku Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih s pomoći područjima pogođenim potresom. Oni neovisno o državljanstvu i području s kojeg dolaze mogu ući u Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera i bez negativnog nalaza PCR testa niti im se određuje mjera samoizolacije. Za sve ostale vrijede mjere ograničenja prelaska granice, koje su na snazi do 31. siječnja.