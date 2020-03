Raste broj zaraženih koronavirusom u svijetu. Trenutna brojka dosegnula je 87.000, a umrlih od zaraze je gotovo 3000. Irska je zabilježila prvi smrtni slučaj.

* Svijet se priprema za pandemiju koronavirusa

* Svjetska zdravstvena organizacija podigla je rizik vezan uz koronavirus na "vrlo visok", što je najviša moguća razina

* Koronavirusom je zaraženo gotovo 87.000 ljudi, umrlih je najmanje 2978, većinom u Kini (2761)

* Najviše zaraženih izvan Kine zabilježeno je u Južnoj Koreji, 3526

* U Italiji je umrlo 29 osoba, a zaraženo je preko 1128 ljudi

* Od koronavirusa oporavilo se gotovo 42.200 ljudi

Tijek događanja pratite u nastavku:

10:00 Prvi slučaj zaraze koronavirusom zabilježen je u nedjelju u Armeniji, prenosi Reuters. Riječ je o dvadesetdevetogodišnjaku koji se u petak vratio u Armeniju iz Irana. Armenija je zatvorila granicu s Iranom na dva tjedna te je suspendiran zračni promet prije tjedan dana.

U Tajlandu je pak prva osoba umrla od koronavirusa - tridesetpetogodišnjak koji je imao i denga groznicu, rekao je Suwanchai Wattanayingcharoen, čelnik Odjela za kontrolu bolesti na novinskoj konferenciji u nedjelju. Ukupno su u Tajlandu od siječnja zaražene 42 osobe koronavirusom, od kojih je 30 pušteno iz bolnice.

9:30 U Kini su u subotu zabilježena 573 nova slučaja koronavirusa, što je najveći tjedni porast zaraženih u toj zemlji ovoga tjedna, dok je u Južnoj Koreji prijavljeno 376 novih slučajeva u nedjelju, a SAD nakon prve smrti od koronavirusa uvodi nova ograničenja putovanja, prenose svjetske agencije. U subotu je umrlo 35 osoba u Kini, dok je u petak umrlo 47 osoba te je do sada umrlo 2870 osoba, objavila je kineska Nacionalna zdravstvena komisija.

Od umrlih u subotu samo jedna osoba nije iz pokrajine Hubei, gdje je izbila epidemija, već iz susjedne pokrajine Henan. U Hubeiju je zabilježeno 570 novih slučajeva, od kojih 565 u pokrajinskom sjedištu Wuhanu. Samo tri su osobe zaražene izvan Hubeija što je najmanji broj od kada je Nacionalna zdravstvena komisija počela 20. siječnja izdavati dnevna priopćenja o broju zaraženih.

Seul je pak objavio da je zabilježeno 376 novih slučajeva u nedjelju, što je veliko smanjenje u odnosu na rekordnu subotu kada je zabilježeno 813 slučajeva, objavio je Korejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (KCDC). Međutim, nema novih smrtnih slučajeva u zemlji s drugim najvećim brojem zaraženih, u kojoj je do sada umrlo 17 osoba. Najviše zaraženih, njih 333, je iz jugoistočnog grada Daegua, gdje je došlo do širenja koronavirusa u crkvi sekte Shincheonji, Crkva Isusa. Reuters prenosi da je nekoliko vjernika iz te sekte boravilo u Wuhanu, gdje postoji zajednice te sekte, u siječnju, ali za sada nije potvrđeno da je to pridonijelo širenju virusa.

Zdravstvene ustanove pozvale su Južnokorejce da ne idu na mise i politička okupljanja te da ostanu u svojim domovima za vikend, upozorivši da je nastupio "kritički trenutak" u borbi protiv virusa. Vlasti su odvratile desetinu vjernika koji su namjeravali ući u pentekostnu crkvu Yoido Full Gospel, gdje se snimala misa za oko 560 tisuća pratitelja na Youtubeu.

Na misi je bio manji orkestar od 60 osoba, iako orkestar ima 200 članova. U Yongsanu u središnjem Seulu, vjernici prezbiterijanske crkve Samil obaviješteni su da su sva okupljanja otkazana te da je parking zatvoren. Washington je u subotu objavio proširenje ograničenja putovanja u Iran, Italiju i Južnu Koreju, nakon prvog smrtnog slučaja u SAD-u.

Potpredsjednik Mike Pence rekao je da postojeća zabrana putovanja u Iran, gdje je potvrđeno da je zaraženo 600 osoba, a da je 43 umrlo, proširena na strane državljane koji su bili u Iranu u protekla dva tjedna. Pence je također pozvao američke građane da ne putuju u pogođena područja Italije i Južne Koreje.

9:00 NASA je objavila nevjerojatne fotografije pada zagađenja zraka iznad Kine. Priopćili su kako se ova vidljiva promjena dijelom odnosi na ekonomsko usporavanje prouzročeno borbom u suzbijanju virusa. Fotografije iz svemira prikazuju da su se razine dušikova dioksida, toksičnog plina koji nastaje u vozilima, elektranama i tvornicama spustili nakon velike uvođenja velike karantene.

8:20 Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale više od 10 posto, što je njihov najveći tjedni gubitak od financijske krize 2008., jer bi zbog širenja koronavirusa u svijetu gospodarske štete mogle biti veće nego što se prije procjenjivalo.

8:00 Australski zdravstveni dužnosnici objavili su u nedjelju kako je u toj zemlji zabilježen prvi slučaj smrti od koronavirusa, dok je istodobno Irska zabilježila svoj prvi slučaj zaraze tim virusom. Od posljedica zaraze umro je sedamdesetosmogodišnjak u bolnici u Perthu, kazao je novinarima zdravstveni dužnosnik Zapadne Australije Andrew Robertson.

Riječ je o pacijentu koji je zajedno sa suprugom boravio na kruzeru Diamond Princess, gdje su se oboje zarazili. Dijagnoza je postavljena prije deset dana dok je bio u izolaciji u Howard Springsu, u blizini Darwin, nakon što je proveo dva tjedna u karanteni na kruzeru ispred japanske Yokohame. Njegovoj supruzi, koja je također u sedamdesetim godinama, također je prije par dana dijagnosticiran virus, no ona je u stabilnom stanju i nalazi se u bolnici.

Kod preko 700 putnika i članova posade kruzera utvrđen je koronavirus dok je brod bio zaustavljen pred lukom u Yokohami krajem veljače, uključujući i šest ljudi koji su umrli.

Irska zabilježila prvi smrtni slučaj

Irska vlada objavila je u subotu kasno navečer kako je u toj zemlji zabilježen prvi slučaj koronavirusa, a slučaj je povezan sa zarazom u sjevernoj Italiji.

Glavni zdravstveni dužnosnik ministarstva zdravstva Tony Halohan kazao je "kako to nije neočekivano" te kako se zdravstvene vlasti spremaju na situaciju pojave virusa od siječnja. Kako je objavljeno, riječ je o muškarcu na istoku zemlje.

U Meksiku novi slučaj, razboljela se žena koja je putovala u Italiju

I Meksiko je u subotu objavio da je utvrđen novi slučaj koronavirusa, kod žene koja je putovala u Italiju, nakon što je u petak vlada objavila da su u zemlji zabilježena tri slučaja koronavirusa.

Ta je objava navela američkog predsjednika Donalda Trumpa da objavi u subotu kako SAD razmatra zatvaranje južne granice s Meksikom zbog koronavirusa. Njegova je administracija istodobno najavila nova ograničenja putovanja te je preporučila da se, osim u Iran, ne putuje niti u Italiju i Južnu Koreju. Trump je ranije potvrdio da je u SAD-u preminula prva žrtva, žena pedesetih godina.

Grčka je također registrirala tri nova slučaja koronavirusa, objavilo je u subotu kasno navečer ministarstvo zdravstva te je u toj zemlji ukupno sedam ljudi zaraženo koronavirusom. (Hina,M.V.)