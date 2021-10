I danas imamo više od 3000 novozaraženih, pa iz Vlade po tko zna koji put apeliraju na cijepljenje - posebno za starije od 65 godina jer ih 238 tisuća još uvijek nije cijepljeno. U isto vrijeme liječnici u post covid ambulantama otkrivaju novosti vezane za tegobe koje brojni imaju nakon preboljenja.

Vlada neumorno poziva na cijepljenje, premijer u danu od 3000 zaraženih pokušava ljude motivirati iznoseći statistike.

"Od početka listopada 74 posto hospitaliziranih nije bilo cijepljeno - 3 od 4.80 posto pacijenata koji su bili ili su još uvijek priključeni na respirator nije bilo cijepljeno", rekao je Andrej Plenković.

Broj umrlih od početka pandemije s COVID-om ili uz njega uskoro će dosegnuti 9000.

S druge strane 412.000 ljudi u Hrvatskoj oporavilo se od koronavirusa. No mjesecima nakon kod nekih su i dalje vidljive posljedice.

"50 dana sam bio na kisiku, prije 6 mjeseci, sad sam prohoda. Ne mogu disati, ne mogu se kretati, teško je u glavi", kaže građanin koji je prebolio bolest COVID-19 i dodaje: "Dugo nakon preboljenja sam imao upalu sinusa, upalu mjehura, umor..."

"Najčešći odgovor kod bolesnika u post COVID ambulanti je 'bolje sam, ali još uvijek nisam dobro'. Na sreću simptomi se povlače. Poslije 6 mjeseci rijetko tko ima simptome", kaže Igor Barković iz post COVID ambulante u KBC Rijeka.

Dobre su to vijesti iz post COVID ambulanta. Liječnici su pratili stanja pacijenata i zaključili da se nakon nekoliko mjeseci simptomi trajno povlače. Ima onih koji tegobe imaju i godinu dana nakon. No to su rijetki. Velik broj bolesnika nažalost dobije i dijabetes - poručuje Barković.

"Kod nekih bolesnika ta šećerna bolest koja treba liječenje, ta šećerna bolest se povuče, liječenje više nije potrebno, ali imali smo i bolesnika - vjerojatno su to oni koji su bili rubni, pa im je COVID zapravo pokazao - napravio to da budu trajno na terapiji", rekao je liječnik.

Za cijepljene osobe koje se ipak zaraze koronom očekuje se da će imati blaže post COVID tegobe.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr